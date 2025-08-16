貓界23個迷惑行為大放送 尿主人頭還委屈、拆衛生巾竟是求幫忙？
來咯家人們，快樂的周末一定有快樂的貓片。
今天的貓片超有意思，希望有您的關注和點讚和評論哦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
1. 黑貓階梯食記：原來吃貨的尾巴才是頂流讚好神器
貓：鏟屎的，介個香滴很，震撼美味。
哪天做飯不好吃了，咪：
2. 當吃貨遇上「舔狗」：你吃瓜，那我就吃你
發麵饅頭吃上粗糧饅頭，好吃的，註定被好色的拿下。
3. 究竟我看到了什麼？
貓頭鷹的腳，修女的衣服，坐月子的頭巾，四郎的臉
子喬我說不清楚了，你自己來看吧。
4. 原來貓「網戀」後也會被束縛
還和樓下的貓網戀上了。
灰貓：小奶，我有點想你。
笑拉了家人們，好有格調的奶牛貓。
5. 貓貓：世子之爭，向來如此！
去寵物店想選貓貓。貓：好兄弟對不住了，機會都是靠自己爭取的！
6. 貓咪打架日常
有本事別揪頭髮
7. 當小貓猜到你生理期，並送來了衛生巾
哇天吶絕世好貓，妹子剛把牀單洗了，小貓立馬就猜到估計是生理期了，馬不停蹄送來衛生巾。
實際上是小貓真的拆不出來了，準備讓主人幫忙拆一下給牠玩。
哈哈哈哈哈哈哈，道德和笑點瘋狂打架，明明這才是奶牛貓嘛！
貓：我媽急用呢你個不懂事兒的，給我破！
8. 愛貓愛到像有病似的
貓：家人們你們看這對嗎 ？救救咪吧
9. 盤點那些勉強能看出是貓的照片
在國外舉辦了一個#勉強看出是貓#，參賽的小貓一個比一個精彩。
東成西就的香腸嘴（muddycat_atami@X）
謝邀，家裏養了一隻牛蛙，哦不，是貓。（iriipey20uMFfYu@X）
「不是貂！不是貂！不是貂！重要的事說三遍！」（puchisan@X）
水靈靈地走過來了！（kiji_nana@X）
是的，這是貓，牠在倒立。（kazutoshi_ono_@X）
「還活着……」（neko_fuwa_fuwa@X）
10. 喵星人助你發大財
村口的八卦中心
貓（悄悄話）：我跟你說啊，看這篇文章的人要點讚關注啊。
不然咪咪神不保佑你發大財啦，轉發出去讓更多人知道。
11. 卡皮巴拉告訴你豆橛子吃到吐是什麼體驗
這個時間點，基本上山河四省每戶人家，冰箱裏頭全是豆橛子。
鄭州一動物園想着幫大家排憂解難，便說讓家裏有吃不完的豆橛子，可以給動物園裏的卡皮巴拉吃。
一熱心網友看到給安排了500斤豆橛子，好傢伙，給卡皮巴拉都吃蒙了，連吐得沫子都是綠色。
再怎麼愛吃也禁不住這麼吃啊，整得卡皮巴拉都要求饒了，別送了別送了！
你瞧瞧，真送又不樂意了？想起當年暑假在奶奶家誇了幾句酸菜炒鴨，那個月每頓飯都是酸菜鴨了……
12. 喵界老規矩：堅持一個貓爪在上原則
咪就是堅持一個貓爪在上原則，但是遇到太狗的就沒辦法了。
咪：哎……算了吧，今晚還要吃飯。
13. 因太喜歡貓咪所產生的幻覺
哇好可愛的「暹羅貓」啊~
紙盒：喵~~
這不是三花是什麼？？
14. 家裏的兩隻貓從小就是敵人是什麼體驗？
妹子家養的兩隻小貓從小都不對付，以前只是小打小鬧。
現在戰火升級，已經從互毆變成往對方貓碗裏撒尿，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。
15. 外賣員一句話得罪了貓和主人
《有一隻很醜的貓在攻擊你的外賣》
「但話又說回來」
「這個貓很親人」
小哥走後的小貓：
16. 大肥咪屁股上有着特別的開關
大肥咪屁股上的特別開關，一撓就舔沙發哈哈哈哈哈。
還不是因為癢啊，待會就要打你了！
17. 不知為何就被打了
小貓：啥玩意兒一直抽我腚
不好，這電梯有髒東西！！
18. 喵星人竟然也有大叔型？
第一次看到嘴這麼長的奶牛，怎麼感覺有點像任素汐（對不起）
19. 到底誰才是小弟？
貓a「你是我小弟」
貓b「你是我小弟」
貓a「你是你是你是你是」
貓b「你是你是你是你是你是」
……
媽呀這濕噠噠的腦袋誰還敢摸！！
20. 當你在貓貓的臉上看到極致的委屈
刷到一個養了4隻貓的妹子，因為擔心母貓絕育開膛破肚受苦就沒絕育。
這天被小貓亂尿氣到忍無可忍，打了牠一頓，另外3隻小貓都來安慰小母貓，小母貓的眼神特別委屈。
貓：媽媽你不愛我了嗎？
評論區的姨姨本來全都在幫小貓說話，不就是尿了嘛，牠還是一隻小貓，結果看到這條評論真是崩不住了……原來小貓是尿妹子頭上了啊，笑點和道德瘋狂打架哈哈哈哈哈哈哈。
沒招了吧，妹子決定找時間趕緊絕育，這下是真不能拖了。話說回來，小貓尿尿都是標記地點，媽媽醬不能標記嗎？
21. 喵星人吃醋了
貓：你個老登！
我看看你在看哪個小妖精
22. 高薪的工作有很多種！
大陸喵：表哥，這就是你說的在香港的高薪工作嗎？
23. 小貓在鏡頭裏竟然有兩種模樣
小姐姐@ratsujo 發現一個有趣的事情，當她和她的老公給小貓拍照時，明顯就看到小貓的表情有很大差別。
爹給拍的：很煩，怎麼看都煩。娘給拍的：可愛懵懂，格外招人喜歡。哈哈哈哈哈這真的不是換了一隻貓養嗎？
小貓的愛與不愛是全寫在臉上。
@hiroko303：我是家裏地位最底的，給貓拍照就這個臭臉，但是姐姐給牠拍的時候就換樣子了。
@RION1263：左：我求牠陪我玩；右：牠主動跟我妹玩。果然還是跟妹妹比較好 。
@bogsunga_l4：左邊是牠爸拍的，右邊是我拍的哈哈哈。
嘿嘿，你家小貓會不會也是在鏡頭裏兩個樣呢？
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】