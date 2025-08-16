貓界23個迷惑行為大放送　尿主人頭還委屈、拆衛生巾竟是求幫忙？

來咯家人們，快樂的周末一定有快樂的貓片。



1. 黑貓階梯食記：原來吃貨的尾巴才是頂流讚好神器

貓：鏟屎的，介個香滴很，震撼美味。

好吃到用尾巴給主人點讚（白無痕@抖音）

哪天做飯不好吃了，咪：

難吃到用尾巴拿起手槍（有喵青年提供）

2. 當吃貨遇上「舔狗」：你吃瓜，那我就吃你

發麵饅頭吃上粗糧饅頭，好吃的，註定被好色的拿下。

發麵饅頭吃上粗糧饅頭（嘻嘻嘻_@抖音）

3. 究竟我看到了什麼？

貓頭鷹的腳，修女的衣服，坐月子的頭巾，四郎的臉

子喬我說不清楚了，你自己來看吧。

4. 原來貓「網戀」後也會被束縛

還和樓下的貓網戀上了。

灰貓：小奶，我有點想你。

當小貓學會了「網戀」（if寶的日常@小紅書）

笑拉了家人們，好有格調的奶牛貓。

5. 貓貓：世子之爭，向來如此！

去寵物店想選貓貓。貓：好兄弟對不住了，機會都是靠自己爭取的！

當你在寵物店遇到貓中霸主（Demons@抖音）

6. 貓咪打架日常

有本事別揪頭髮

這一掌，就是貓貓十年的功力。（有喵青年提供）

7. 當小貓猜到你生理期，並送來了衛生巾

哇天吶絕世好貓，妹子剛把牀單洗了，小貓立馬就猜到估計是生理期了，馬不停蹄送來衛生巾。

主動叼來衛生巾的神奇小貓（呼叫泡泡@抖音）

實際上是小貓真的拆不出來了，準備讓主人幫忙拆一下給牠玩。

哈哈哈哈哈哈哈，道德和笑點瘋狂打架，明明這才是奶牛貓嘛！

原來小貓已經用盡了渾身解數（呼叫泡泡@抖音）

貓：我媽急用呢你個不懂事兒的，給我破！

貓貓最後還是沒打開衛生巾（呼叫泡泡@抖音）

8. 愛貓愛到像有病似的

貓：家人們你們看這對嗎 ？救救咪吧

小貓開始懷疑自己跟錯主人了（小貓日記本@抖音）

9. 盤點那些勉強能看出是貓的照片

在國外舉辦了一個#勉強看出是貓#，參賽的小貓一個比一個精彩。

東成西就的香腸嘴（muddycat_atami@X）

謝邀，家裏養了一隻牛蛙，哦不，是貓。（iriipey20uMFfYu@X）

「不是貂！不是貂！不是貂！重要的事說三遍！」（puchisan@X）

水靈靈地走過來了！（kiji_nana@X）

是的，這是貓，牠在倒立。（kazutoshi_ono_@X）

「還活着……」（neko_fuwa_fuwa@X）



+ 1

10. 喵星人助你發大財

村口的八卦中心

貓（悄悄話）：我跟你說啊，看這篇文章的人要點讚關注啊。

不然咪咪神不保佑你發大財啦，轉發出去讓更多人知道。

小貓在村口秘密交流（有喵青年提供）

11. 卡皮巴拉告訴你豆橛子吃到吐是什麼體驗

這個時間點，基本上山河四省每戶人家，冰箱裏頭全是豆橛子。

鄭州一動物園想着幫大家排憂解難，便說讓家裏有吃不完的豆橛子，可以給動物園裏的卡皮巴拉吃。

熱心網友安排了500斤豆橛子（銀基動物日記@小紅書）

一熱心網友看到給安排了500斤豆橛子，好傢伙，給卡皮巴拉都吃蒙了，連吐得沫子都是綠色。

卡皮巴拉吃豆橛子吃得連吐的沫子都是綠色的（銀基動物日記@小紅書）

再怎麼愛吃也禁不住這麼吃啊，整得卡皮巴拉都要求饒了，別送了別送了！

一群卡皮巴拉開飯了（銀基動物日記@小紅書）

你瞧瞧，真送又不樂意了？想起當年暑假在奶奶家誇了幾句酸菜炒鴨，那個月每頓飯都是酸菜鴨了……

12. 喵界老規矩：堅持一個貓爪在上原則

咪就是堅持一個貓爪在上原則，但是遇到太狗的就沒辦法了。

咪：哎……算了吧，今晚還要吃飯。

鏟屎官：規矩就是用來打破的。（小滿得@抖音）

13. 因太喜歡貓咪所產生的幻覺

哇好可愛的「暹羅貓」啊~

紙盒：喵~~

暹羅貓還是紙盒，這是個問題。（拉拉Zzz@抖音）

這不是三花是什麼？？

暹羅貓還是紙盒，還是分不清。（拉拉Zzz@抖音）

14. 家裏的兩隻貓從小就是敵人是什麼體驗？

妹子家養的兩隻小貓從小都不對付，以前只是小打小鬧。

從小就互不對付的兩隻小貓（逃生艙口-@抖音）

現在戰火升級，已經從互毆變成往對方貓碗裏撒尿，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。

兩隻小貓現在戰火升級（逃生艙口-@抖音）

15. 外賣員一句話得罪了貓和主人

《有一隻很醜的貓在攻擊你的外賣》

「但話又說回來」

「這個貓很親人」



小哥走後的小貓：

小貓有着超大的委屈（有喵青年提供）

16. 大肥咪屁股上有着特別的開關

大肥咪屁股上的特別開關，一撓就舔沙發哈哈哈哈哈。

還不是因為癢啊，待會就要打你了！

肥貓克制不住的條件反射（大摳雙眼皮兒UU@抖音）

17. 不知為何就被打了

小貓：啥玩意兒一直抽我腚

不好，這電梯有髒東西！！

當肥貓學會偷襲（豹豹TM@抖音）

18. 喵星人竟然也有大叔型？

第一次看到嘴這麼長的奶牛，怎麼感覺有點像任素汐（對不起）

嘴超長的一隻貓（張三花是隻喵@抖音）

19. 到底誰才是小弟？

貓a「你是我小弟」

貓b「你是我小弟」

貓a「你是你是你是你是」

貓b「你是你是你是你是你是」

……



媽呀這濕噠噠的腦袋誰還敢摸！！

兩隻貓誰也不服誰（Kate@抖音）

20. 當你在貓貓的臉上看到極致的委屈

刷到一個養了4隻貓的妹子，因為擔心母貓絕育開膛破肚受苦就沒絕育。

這天被小貓亂尿氣到忍無可忍，打了牠一頓，另外3隻小貓都來安慰小母貓，小母貓的眼神特別委屈。

貓：媽媽你不愛我了嗎？

小母貓的眼神超級委屈（四隻貓今天干嘛了@抖音）

評論區的姨姨本來全都在幫小貓說話，不就是尿了嘛，牠還是一隻小貓，結果看到這條評論真是崩不住了……原來小貓是尿妹子頭上了啊，笑點和道德瘋狂打架哈哈哈哈哈哈哈。

沒招了吧，妹子決定找時間趕緊絕育，這下是真不能拖了。話說回來，小貓尿尿都是標記地點，媽媽醬不能標記嗎？

21. 喵星人吃醋了

貓：你個老登！

我看看你在看哪個小妖精

小貓看起來已經吃醋了（劉一線@抖音）

22. 高薪的工作有很多種！

大陸喵：表哥，這就是你說的在香港的高薪工作嗎？

這就是貓咖的快樂嗎？（華珍@小紅書）

23. 小貓在鏡頭裏竟然有兩種模樣

小姐姐@ratsujo 發現一個有趣的事情，當她和她的老公給小貓拍照時，明顯就看到小貓的表情有很大差別。

同一只貓，不同表情差別居然這麼大。（ratsujo@X）

爹給拍的：很煩，怎麼看都煩。娘給拍的：可愛懵懂，格外招人喜歡。哈哈哈哈哈這真的不是換了一隻貓養嗎？

小貓的愛與不愛是全寫在臉上。

@hiroko303：我是家裏地位最底的，給貓拍照就這個臭臉，但是姐姐給牠拍的時候就換樣子了。

@RION1263：左：我求牠陪我玩；右：牠主動跟我妹玩。果然還是跟妹妹比較好 。

@bogsunga_l4：左邊是牠爸拍的，右邊是我拍的哈哈哈。

看起來連品種都變了（bogsunga_l4@X）

嘿嘿，你家小貓會不會也是在鏡頭裏兩個樣呢？

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】