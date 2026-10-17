懂事貓幫清理同伴嘔吐物！叼瑜伽墊完美遮蓋　網民笑爆：仲要洗墊

有的小貓真的好懂事，但……也不用那麼懂事！



網友@洽珠旦看監控發現家裏的大貓吐了，當時就在想，回家又要收拾地板了。不過這也沒什麼，畢竟養貓的多少都習慣了貓嘔吐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人看見貓咪吐在了地上（抖音＠洽珠旦）

點擊放大即睇幾隻貓咪日常生活相片▼▼▼▼▼：

+ 5

可誰能想到，網友下一秒就看到家裏的邏輯師傅來幫忙清理了：邏輯貓也注意到了地上的嘔吐物，好心腸的牠立刻叼來了不遠處的瑜伽墊，不斷調整墊子的位置和方向，幫忙把嘔吐物給蓋上了。

另一隻貓咪見狀拿了一張瑜伽毯蓋在了嘔吐物上邊（抖音＠洽珠旦）

貓：「不用謝，我只是做了一隻小貓該做的事。」好笑的是，這隻暹羅貓之前都是幫吃的，這次可能是不餓給蓋上了哈哈哈。

主人的抖音評論區道出真相（抖音＠洽珠旦）

有網民評論講：

「就怕貓笨還勤快」

「這下好了，不僅需要收拾地板，還要清洗瑜伽墊圖片」

「可能牠看過你用衛生紙擦拭嘔吐物，就覺得把東西蓋住就是收拾，好可愛！」

「小貓：老子就是勤快！」



還有其牠鏟屎官的分享：

@風來花千樹：「我家貓只要一個吐了，另外一個就要趕緊跑過去看，牠要去聞，聞着聞着牠也聞噁心了…然後家裏每次都會出現六攤，因為最少一個貓會吐三攤。」

@擼桃比：我家乳牛貓怕媽媽打掃衛生辛苦，別的貓吐完牠吃掉



延伸閲讀：失蹤15年貓咪重返主人懷抱 完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】