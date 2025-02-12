失蹤15年貓咪重返主人懷抱　完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世

法國的一戶人家，發現院子裏跑來了一隻流浪貓，牠看起來狀態很糟糕，十分需要幫助。



於是，這戶人家立刻通知了當地的動保組織。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

法國一隻貓咪走失15年後，終於重回主人的懷抱，幾小時後就去世了。（facebook@Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

很快，工作人員趕到了現場，並將貓咪帶回了收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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大家給貓咪掃描了晶片，發現牠叫諾爾（Noel），今年已經20歲了，而牠的登記居住地竟然在16000公里以外的法屬波利尼西亞群島。

所有人都很意外，雖然不知道小貓是不是被拋棄的，但還是幫牠尋找主人。

沒想到，還真的找到了。

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原來，諾爾的主人在很多很多年前，就帶牠從島上搬到了法國本土居住，卻沒想到在2010年的時候，諾爾失蹤了。

當時他用盡方法四處尋找，卻再也沒能找到小貓。直到15年後的今天，才得到了牠的消息。

諾爾的鏟屎官非常高興，立刻開車前往收容所接貓。

儘管彼此有15年的時間未曾見面，諾爾也從小貓變成了一隻老貓，可牠依然記得自己的鏟屎官，牠緊緊地依偎在他的懷裏，訴說想念。

能回到主人懷裏，比什麼都重要。（facebook@Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

可惜，在重逢後的幾個小時，諾爾在鏟屎官的懷裏安詳地離世了。

或許諾爾把與主人重逢當成自己在地球上的最後使命吧，使命完成了，牠也可以放心走了。

當貓這一生，辛苦啦，回到喵星做個幸福的小貓吧。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】