失蹤15年貓咪重返主人懷抱 完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
法國的一戶人家，發現院子裏跑來了一隻流浪貓，牠看起來狀態很糟糕，十分需要幫助。
於是，這戶人家立刻通知了當地的動保組織。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很快，工作人員趕到了現場，並將貓咪帶回了收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+4
大家給貓咪掃描了晶片，發現牠叫諾爾（Noel），今年已經20歲了，而牠的登記居住地竟然在16000公里以外的法屬波利尼西亞群島。
所有人都很意外，雖然不知道小貓是不是被拋棄的，但還是幫牠尋找主人。
沒想到，還真的找到了。
延伸閱讀：緬因貓被關在兔籠裏12年 在生命最後階段獲重生：牠會一直被愛著（點擊連結看全文）
+6
原來，諾爾的主人在很多很多年前，就帶牠從島上搬到了法國本土居住，卻沒想到在2010年的時候，諾爾失蹤了。
當時他用盡方法四處尋找，卻再也沒能找到小貓。直到15年後的今天，才得到了牠的消息。
諾爾的鏟屎官非常高興，立刻開車前往收容所接貓。
儘管彼此有15年的時間未曾見面，諾爾也從小貓變成了一隻老貓，可牠依然記得自己的鏟屎官，牠緊緊地依偎在他的懷裏，訴說想念。
可惜，在重逢後的幾個小時，諾爾在鏟屎官的懷裏安詳地離世了。
或許諾爾把與主人重逢當成自己在地球上的最後使命吧，使命完成了，牠也可以放心走了。
當貓這一生，辛苦啦，回到喵星做個幸福的小貓吧。
延伸閱讀：14歲肥胖盲眼老貓沒人領養直到她出現 被愛包圍下牠變得不一樣（點擊連結看全文）
+25
貓奴夫婦到貓咪Cafe偷吃 接客貓道德底線超高掙脱速逃：這是出軌小女兒與貓咪在一起十分安靜 回頭驚見毛孩變成洋娃娃被裝飾水果店老闆遇流浪貓暖心收養 全靠牠1技能業績狂增長：貓肥家潤遇上奶白色全身炸毛貓 網民疑惑：跟這生物混血的？真實身價不菲揭露貓咪最愛藏身的角落 從書櫥頂到馬桶墊 安全感來源竟在這裏貓咪被困積雪排水管內 一根繩子助牠脫險 網民：喵星人好聰明家中有4隻愛坐掃地機器人貓咪 隨時要乘車巡視全家 喵：輪到我
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】