小貓遭前主人開車遺棄從此恐懼坐車　大愛網民靠這招助牠驅逐陰影

網友接手了一隻小貓，牠被主人開車遺棄在荒野，因此對車有深深的恐懼。



但貓貓畢竟流浪過，身體狀況不太好，需要定期去醫院。

可是牠對進貓包還有坐車都有陰影，極度恐懼。沒辦法，網友只能嘗試在家給牠餵藥，保守治療。

但保守治療的效果不是很好，網友跟醫生溝通過之後，還是決定帶牠去醫院打針。

為了不讓小貓害怕，網友想到了很不錯的辦法。

他將車子改裝了一下，讓後面的空間更大，更像是一個小房間。接着讓自家原住民作為小貓的家屬一起去。

這個方法真的非常有用，一開始小貓上車後很焦急驚慌，但很快，牠發現身邊有小夥伴後就感覺到了安全，並在小夥伴的帶領下習慣了車子寬大的空間。

就這樣，網友成功地帶牠去了醫院，此後的日子也多嘗試帶着小貓出去短途溜達，讓牠逐漸適應。

現在貓貓再也不怕坐車了。

新主人不僅趕走了小貓害怕坐車的陰影，還療愈了那個不負責任的主人留在小貓心裏的傷~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】