小貓遭前主人開車遺棄從此恐懼坐車 大愛網民靠這招助牠驅逐陰影
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友接手了一隻小貓，牠被主人開車遺棄在荒野，因此對車有深深的恐懼。
但貓貓畢竟流浪過，身體狀況不太好，需要定期去醫院。
點擊圖片放大看，貓咪如何克服坐車恐懼？👇👇👇
+12
可是牠對進貓包還有坐車都有陰影，極度恐懼。沒辦法，網友只能嘗試在家給牠餵藥，保守治療。
但保守治療的效果不是很好，網友跟醫生溝通過之後，還是決定帶牠去醫院打針。
為了不讓小貓害怕，網友想到了很不錯的辦法。
他將車子改裝了一下，讓後面的空間更大，更像是一個小房間。接着讓自家原住民作為小貓的家屬一起去。
這個方法真的非常有用，一開始小貓上車後很焦急驚慌，但很快，牠發現身邊有小夥伴後就感覺到了安全，並在小夥伴的帶領下習慣了車子寬大的空間。
就這樣，網友成功地帶牠去了醫院，此後的日子也多嘗試帶着小貓出去短途溜達，讓牠逐漸適應。
現在貓貓再也不怕坐車了。
新主人不僅趕走了小貓害怕坐車的陰影，還療愈了那個不負責任的主人留在小貓心裏的傷~
延伸閲讀：洛威拿與貓咪黏在一起 跨物種友誼互動超治癒 主人：狗是貓帶大（點擊連結看全文）
+7
貓咪偷渡集裝箱 越洋跨海3周後才被發現 網民：換國籍還有新家貓店長曾離職潛逃 發現流浪日子不好過 回歸化身招財貓街坊超愛兩隻已結紮黑貓竟誕下小貓咪？1200萬網民嘗試拆解自體繁殖真相女子驚見車底伸出鬼手 拆底盤揭浪貓媽媽驚人秘密：我成了5寶媽心愛虎斑貓去了彩虹橋 店主遇新貓走出陰霾延續愛：齊守護這個家貓咪姊妹約在貓砂盆正面對決？彼此看著做蛋糕 網民：尷尬到分心
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】