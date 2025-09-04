收容所小貓牽手比心照爆紅！夥伴已找到家 網民盼牠也有幸福歸宿
撰文：貓與愛的世界
收容所接收了一隻沒有尾巴的小貓「科琳」（Colleen）。
牠是一隻非常外向的小貓咪，最喜歡的事情就是社交，經常在所裏跑來跑去，結識了不少貓朋友和人類朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天晚上，小貓同學們都回到宿舍休息，收容所的工作人員開始查房，意外看到科琳和另外一隻名叫「佩德羅」（Pedro Pascal）的小貓牽手手，兩隻貓好像比了一個心。
工作人員心都化了：家人們誰懂啊!!!小貓咪在給我們比心誒！
真·可愛炸了！
後來，小貓佩德羅被人領養了，科琳還跟小夥伴們留在收容所裏。
工作人員希望科琳也能早點找到一個幸福的家。
科琳是一隻非常百搭的小貓啊哦，快點帶走牠吧，手慢無！
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】