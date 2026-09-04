邊牧游累跳主人背當救生艇！慘被狗按入水中　網笑：人想活狗不讓

這天，中國廣東一博主帶着自家邊牧「柚子」去海邊玩水，起初，氣氛十分和諧，一人一狗不停在海裏嬉水，一副閤家美滿的景象。



只可惜好景不長，沒多久後，柚子就游累了，結果沒想到的是，這貨小腦筋一轉，竟然憑藉體型的優勢跳上了牠爹的後背上坐了下來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牧羊犬遊累跳爹地背上當 「救生艇」：

博主也是徹底懵了，被死死壓在水裏無法動彈。他無助極了，只能伸出手在旁邊摸索，祈禱着孩子能夠良心發現……

後續，博主也是表示，好在水很淺自己命硬，所以並無大礙哈哈哈！

吃瓜群眾一整個爆笑：

「這小狗我只能給打8.6分，因為，牠爹好想有1.4了！」

「人想活，狗不讓。」

「當你負重前行的時候，一定有個狗東西在你背後享福。」

「救生員：為何溺水？我：狗給按的……救生員：不要帶個人情緒！」

「人：超載了超載了！狗：gogogo水陸兩用艦出發嘍～」

「別的狗可能是人放上去演的，但這是邊牧。」



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