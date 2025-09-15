拉布拉多愛上被掃把刷毛！家人打掃時牠便追出來　添亂卻充滿樂趣

一名女網友家的混種黑色拉布拉多犬因為特別喜歡被掃把刷毛，讓家裡的打掃時間變得既耗時又歡樂，原本只會在旁邊打瞌睡的牠，某天被掃把刷毛輕碰後，竟養成了「追著掃把跑」的習慣，如今只要看到有人打掃就會熱情要求刷毛服務。



根據The Dodo報導，巴西一名女網友奎羅茲（Juliana Lima Queiroz）家裡的打掃時間總是比一般家庭來得更耗時，不是因為缺乏幫手，反而是因為有位「特別的參與者」，這位幫手就是她那隻7歲大的愛犬、黑色拉布拉多犬泰德（Ted）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 2

其實泰德從來沒被要求幫忙做家事，過去家人忙著清掃時，他多半只是慵懶地窩著打瞌睡，但有一天當奎羅茲的丈夫拿著掃把在牠身旁清掃時，掃把的刷毛意外輕輕碰到泰德的毛，沒想到從那一刻開始，一切都變了。

奎羅茲把愛犬的影片上傳到個人Tiktok「@ju_lima_queiroz」上，在註解處表示泰德每天最喜歡的時刻就是打掃的時候，只要看到家庭成員拿起掃把便開始到處跑，還會不斷追逐掃把，就是為了讓家人幫牠刷毛，現在已經演變成每天都想被刷毛一次的程度，甚至比吃美食還要更令牠開心

泰德可愛的影片在網路上吸引超過百萬人觀看，不少網友留言表示

「本來以為狗狗是來幫忙打掃的，其實只是想自己爽哈哈哈」、

「差點要稱讚狗狗賢慧，其實是小懶蟲哈哈哈」、

「好像蠻多狗狗都喜歡被掃把梳毛」。



奎羅茲說，雖然泰德並沒有真的幫上忙，反而把清潔變得更麻煩，但對家人來說，這些添亂的時刻其實充滿樂趣，他們也樂於每天滿足泰德這個可愛的小心願。

延伸閲讀：拉布拉多犬陪主人做瑜伽 下犬式動作超標準 網民：是個好老師（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閲讀：

新埔虐狗案35犬待安置...恐擠壓弱勢犬空間 動保所：暫採原地安置

狗界中二病！幼犬長到「這歲數最叛逆」常失控暴走做出5舉動

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】