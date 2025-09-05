金毛犬每天等郵差討摸摸成好友　偷吃午餐依舊受寵　可愛即正義？

這隻住在美國南卡羅來納州的7歲狗狗名叫「Pippin」，個性友善又熱情。Pippin特別喜歡家附近送信的郵差，每天都會坐在固定的角落等待，討要摸摸。



久而久之，郵差也與Pippin變成了好朋友，要是沒看到牠，還會特意留下骨頭投餵。

金毛犬Pippin特別喜歡家附近送信的郵差，每天都討要摸摸。（goldengoodnessinfinity@Instagram）

最搞笑的是，有一次，頑皮的Pippin有竟然趁對方不注意，偷吃人家的午餐，不過好在對方沒有生氣。

金毛犬Pippin趁郵差不注意拿走了他的午餐。（goldengoodnessinfinity@Instagram）

果然，可愛就是正義啊～

果然，可愛就是正義啊～

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】