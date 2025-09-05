金毛犬每天等郵差討摸摸成好友 偷吃午餐依舊受寵 可愛即正義？
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這隻住在美國南卡羅來納州的7歲狗狗名叫「Pippin」，個性友善又熱情。Pippin特別喜歡家附近送信的郵差，每天都會坐在固定的角落等待，討要摸摸。
久而久之，郵差也與Pippin變成了好朋友，要是沒看到牠，還會特意留下骨頭投餵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
金毛犬Pippin特別喜歡家附近送信的郵差，每天都討要摸摸。（goldengoodnessinfinity@Instagram）
最搞笑的是，有一次，頑皮的Pippin有竟然趁對方不注意，偷吃人家的午餐，不過好在對方沒有生氣。
果然，可愛就是正義啊～
點擊看更多金毛犬Pippin的近照👇👇👇
+6
延伸閲讀：金毛尋回犬想主人陪牠玩 投懷送抱引關注：學習哪有我來得可愛？（點擊連結看全文）
+9
毛孩豪門夢碎合集：金毛拒闊佬、橘貓被抓回 肥貓戀富捨不得走可愛金毛最愛攬著毛公仔同眠 5年來體型差愈大愈窩心：愛不釋手柴犬化身成運動教練 用1方法替主人做負重訓練 網民：太治癒了松鼠狗不想散步耍脾氣 遇上小主人強制帶走 王之藐視敗陣網笑翻
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】