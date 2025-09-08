為食金毛為一個捲餅　漏夜離家狂奔8公里　主人看定位後哭笑不得

不得不說，狗子為了吃一口零食，真是啥事兒都能幹出來啊哈哈哈！



前段時間，在美國南達科他州（South Dakota），這隻叫做max的金毛尋回犬被一家便利店店員投餵了早餐捲餅。沒幾天，牠竟然離家出走，孤身一狗跑到人家店裏要吃的。

離家出走的max（狗與愛的世界提供）

這下可把一家人給嚇慘了！設想一下，早上起牀發現狗不見了，而且怎麼找都找不着，這對每個養狗的人來說，簡直是噩夢啊！正當大家六神無主的時候，max的主人莎拉（Sara）想起，max身上有追蹤設置，所以她趕緊打開手機，發現收到一堆max位置的通知。

這小混蛋居然…...出現在5英里（約8公里）外的便利商店附近！從時間看，牠頭一天晚上就偷溜出去了，足足花了兩個小時走到便利店，還在門外等了5個小時等待開門。

好傢伙，到底是多好吃的捲餅，能讓一隻狗心甘情願花上七八個小時，不惜離家出走也要去吃啊？

而且據說因為這天便利店開門很晚，max等得不耐煩了氣得扭頭就回家了，哈哈哈。

還是莎拉後來跑去便利店又給牠買了一個捲餅。

終於吃上早餐捲餅的max（狗與愛的世界提供）

為了不讓貪吃的max再為了零食離家出走，現在每天早上都會特別幫牠準備好早餐捲餅哈哈哈！也是非常寵溺了。

不過我也沒資格說max貪嘴，我家狗子也是一樣，看見零食比看見我可親多了。平時對我愛答不理的，一心和我對着幹，拆家搞破壞，三天不打上房揭瓦，簡直要把人氣暈倒。

但只要一看見我手上有好吃的…...好傢伙，立馬就化身二十四孝好狗狗！啧啧，每次看見牠這樣，我都感覺不送牠去四川學變臉，實在是屈才了。

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】