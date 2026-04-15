大學生貼告示「禁投餵」準備絕育　流浪貓不識字照舊討吃笑翻網民

老話說得好，不識字吃大虧呀！雖然我們總是羨慕貓咪的生活狀態，不上學、不上班，每天的生活就是吃吃睡睡，但是一到關鍵時刻你就會發現這種舒適的生活狀態有弊端，貓貓們全都是文盲不識字。



就算是生活在大學裏的貓貓們，別看牠們「學歷」很高，但也同樣如此。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

建大貓貓救助組織@貓言貓語Cat的同學們前段時間想幫一隻貓貓絕育，就是下邊這隻橘白貓貓，名叫「二毛」。

這就是今天的主角流浪貓「二毛」。（小紅書＠貓言貓語Cat）

大學裏的校園貓，是否文化水平也會高一點？

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因為貓貓做絕育手術前需要禁食，同學們就想在貓貓平時經常待的位置貼上告示，讓大家不要再餵二毛。

看吧，學習還是很重要的，不求學得多好，至少要認識字。

通過貓貓的故事，網友們都認識到了識字的重要性。

「所以說無論如何把小學堅持下來，識字很重要。」

「這便是不識字的壞處，被人賣了還幫忙數錢。

「貓貓：吃了沒文化的虧！」



也有網友不理解，通常情況下，貓貓絕育前需要提前禁食8小時，提前禁水4-6小時，僅靠貼個告示禁止投餵，會不會影響手術？

同學們對此也做出了解釋，並不會馬上抓到貓就帶去做絕育手術，不讓投餵是因為貓貓在餓的時候更容易被抓到。抓到貓貓帶去醫院後，會先觀察貓貓的狀態，符合手術標準後才會做絕育手術。

這位博主對貼士的內容做出回應（@貓言貓語Cat）

從此，二毛吃得飽、睡得香，再也沒有了世俗的煩惱。同時，也能減少一部分流浪貓。

復旦的同學@今日例湯系咩也遇到一隻不識字的貓貓，剛買了關東煮，貓貓就坐在前邊緊緊地盯着同學手裏的食物，這個眼神誰受得了啊？

可是，不管貓貓怎麼盯都不能給牠吃。

因為後邊有很多貓糧，還有喝的水，都是貓貓應該吃的食物。而且，同學們還貼上了告示提醒，為了貓貓健康，不要投餵人類食物。

貓：奇怪，最近他們怎麼都不給我手裏的食物了呢？

其實啊，作為一隻貓不識字也不一定吃虧，遇到善良的人類，牠們識不識字都不重要。

最近幾年，很多大學裏都成立了小動物救助組織，組織同學們為貓貓絕育，控制流浪貓數量，同時科學地投餵，所以大學裏的流浪貓看起來比外邊社會的流浪貓要幸福得多。

不過校園流浪貓雖然過得比外邊的流浪貓好，但依然在流浪，每年都有因生病、車禍、中毒而去世的貓，還有無緣無故就消失，再也沒出現過的流浪貓。

所以應該關愛流浪貓，用領養代替購買，貓貓有了家才是最幸福的歸宿！

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