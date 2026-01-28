地鐵口流浪貓不見了？原以為遭遇不測　看到紙條後暖哭無數網民

在深圳的一個地鐵站出口，長期住着一隻流浪貓，在附近一住就是好幾年。經常從這個地鐵站出口出去的人時不時就會碰到牠。前段時間，大家突然發現這隻貓咪不見了，貓咪到底發生了什麼？



小紅書網友@諾諾 以前經常看到這隻流浪貓，後來發現貓咪消失了，再看看貓咪以前經常待的地方出現了一張字條。

字條內容如下：

一看開頭的大字就放心了，雖然每天經過地鐵站時都會想貓，但很為牠有了新家而開心。而且貓咪生病了，得到了好心人的救助，是很幸運的小貓！

另一位網友@Rubiae 以前也經常在地鐵站出口見到這隻流浪貓，就像「站長」一樣每天都待在地鐵站。

當貓咪趴在地上時，看起來是一隻小胖貓。當貓站着時發現，貓咪的身材其實很苗條。再看到牆上的字條時，除了原來的文字，上邊還被很多人手寫了文字，都是對貓貓的美好祝福。

「太好了，人好！貓好！」

「快樂成長！」

「祝貓貓健健康康！」

「咪咪天天開心，快樂成長！」

「祝小貓永遠幸福！」



太好了，又一隻需要幫助的流浪貓得到幫助並且有家啦！

當大家在評論區紛紛誇讚救助人時，救助人也刷到了帖子出現在評論區。

小貓的救助人是小紅書網友@一個肥騰子，在今年5月份時，她就發現貓咪身體出現了異常。身體消瘦，無法吞嚥貓糧，一吃貓糧就疼得叫起來。

一檢查口腔狀況，發現貓咪患了口炎。當時她就決定要幫助這隻貓貓，期間也得到了小區鄰居們的幫助和支持。有人去醫院為貓咪買藥，回來每天給貓喂藥。但吃藥的效果好得不明顯，貓咪還是需要去醫院治療。於是，開始籌劃抓捕貓貓去醫院治療。

但能夠獨自在一個地方流浪生活幾年的貓都很聰明，很多次抓捕行動都失敗，最後找了付費抓貓的團隊才把貓抓到。大家一起把貓送去手術和治療，在醫院住了大半個月，貓貓才康復。

已經全口拔牙沒有了牙齒的貓貓，大家覺得牠不再適合一個貓流浪生活了，決定給牠找個幸福的領養家庭。但是，現在給貓咪找個合適的領養家庭很困難，尤其還是一隻成年的流浪貓。雖然一直在努力，但是一直找不到領養人。

最後，一位一起參加抓捕貓貓的妹子收養了牠，貓貓終於有家啦！在新家裏，貓貓不再擔心颳風下雨，也不用每天為食物發愁。吃的喝的管夠，而且家裏還有一隻跟自己長得一模一樣的哥哥。

跟哥哥的關係融洽，第一次見面都沒有打架。現在，跟哥哥的關係更好了，兩隻貓可以擠在一起吸貓薄荷。再看看貓咪曾經流浪時的樣子，孤孤單單一個貓躺在外邊，時時刻刻都要自己照顧自己。

跟在新家的狀態比起來，很為貓貓現在的幸福生活而開心！這就是救助的意義啊，幫助了一隻小貓，讓小貓過上幸福的生活，也給這個世界傳播了美好。而且，越來越多的好心人正在行動。

@塔塔beta：好暖！恭喜崽找到新家！我也抓了一隻超粘人的小黑咪，崽崽還在等……杭州餘杭區ee有沒有看到咪？

@lynn_cheung：必須貼一張我前些天看到的，太治癒了！

@鴨醬：我也貼過，現在已經長成卡車。



真好啊！看得心裏暖暖的，希望每一隻流浪貓的突然消失都是遇見了好心人！

也希望每隻流浪貓都能遇到自己命中註定的鏟屎官，用領養/綁架代替購買，讓流浪貓也能有一個温暖的家！

