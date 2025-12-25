9歲男童目睹虐流浪貓　用心愛之物作交換救下一條生命　結局超暖

最近刷到了一個讓人心情複雜的故事：

前一陣，美國亞利桑那州的一個9歲小男孩「貝瑞」（Zayin Berry）去滑板公園玩耍的時候，看到有幾個大孩子在欺負小貓。



故事速看（點擊下方圖集）

+ 6

他們把小貓當成橄欖球一樣拋來拋去……小貓因為害怕不小心撓了其中一個男生，結果被狠踢了一腳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貝瑞看不下去了，連忙上前勸阻，但對方並沒有把他當一回事。

貝瑞與他救回來的弓貓（The Berry Family）

因為實在是不忍心小貓受到傷害，貝瑞提出了用自己心愛的滑板來交換被虐待的小貓，這才成功。

後來，貝瑞帶着小貓回家，找父母求助。

他們立刻帶貓貓去醫院檢查，小貓被確診為呼吸道感染，以及一隻眼睛嚴重外傷，導致眼球被摘除。

小貓經過檢查後被確診為呼吸道感染，另外眼睛嚴重外傷，需要摘除眼球（The Berry Family）

雖然小貓很不幸，但還好遇上了貝瑞，牠在手術後被貝瑞一家收養了。

現在，貓貓已經非常健康，並和貝瑞成為了很好很好的朋友。

而男孩的善舉也得到了很多人的關注，當地滑板商不僅贈送了他新的滑板，還捐款幫忙支付小貓的醫療費。

美國防止虐待動物協會也將他評選為「2025年度兒童」，藉此表揚他的勇氣和人道主義精神。

男孩因為這個善舉得到嘉許。（Matteo Prandoni/BFA.com ）

但小孩哥並沒有覺得驕傲或是怎樣，他說：

我只是盡我所能去幫助它，滑板沒了可以再買，但小貓沒了那就是沒了，一條生命比任何物質都重要！

延伸閲讀：群貓吵架小母貓躲貓爬架上秒變貓頭鷹 網民羨慕：有專屬避風港（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】