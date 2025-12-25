9歲男童目睹虐流浪貓 用心愛之物作交換救下一條生命 結局超暖
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
最近刷到了一個讓人心情複雜的故事：
前一陣，美國亞利桑那州的一個9歲小男孩「貝瑞」（Zayin Berry）去滑板公園玩耍的時候，看到有幾個大孩子在欺負小貓。
故事速看（點擊下方圖集）
+6
他們把小貓當成橄欖球一樣拋來拋去……小貓因為害怕不小心撓了其中一個男生，結果被狠踢了一腳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貝瑞看不下去了，連忙上前勸阻，但對方並沒有把他當一回事。
因為實在是不忍心小貓受到傷害，貝瑞提出了用自己心愛的滑板來交換被虐待的小貓，這才成功。
後來，貝瑞帶着小貓回家，找父母求助。
他們立刻帶貓貓去醫院檢查，小貓被確診為呼吸道感染，以及一隻眼睛嚴重外傷，導致眼球被摘除。
雖然小貓很不幸，但還好遇上了貝瑞，牠在手術後被貝瑞一家收養了。
現在，貓貓已經非常健康，並和貝瑞成為了很好很好的朋友。
而男孩的善舉也得到了很多人的關注，當地滑板商不僅贈送了他新的滑板，還捐款幫忙支付小貓的醫療費。
美國防止虐待動物協會也將他評選為「2025年度兒童」，藉此表揚他的勇氣和人道主義精神。
但小孩哥並沒有覺得驕傲或是怎樣，他說：
我只是盡我所能去幫助它，滑板沒了可以再買，但小貓沒了那就是沒了，一條生命比任何物質都重要！
延伸閲讀：群貓吵架小母貓躲貓爬架上秒變貓頭鷹 網民羨慕：有專屬避風港（點擊連結看全文）
+10
飼主冷血棄狗謊稱流浪 狗狗無人領養險被安樂死 奇跡獲救被暖哭失明狗狗因長相被拋棄 收容所幽默領養貼文爆火 2天覓得幸福家貓媽媽不捨舊主拒遷新居 帶全家逃家抗議 網民：貓比人更有情夫妻領養貓咪後卻不高興？不忍拆散貓咪兄弟 最終超額認養助團圓小貓因寄生胎長出6條腿 獸醫切除多餘腿 1舉動讓牠從此幸福安穩男童心痛愛貓過去「流浪街頭、吃垃圾」生活 獲貓咪反過來安慰女兒撿回流浪貓問可否收養 媽媽大哭答應：謝謝你彌補我童年遺憾
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】