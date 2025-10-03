貓咪搶凍乾爆笑一幕！一招放屁神技崩飛對手　網民笑翻：勝之不武

俗話說得好：「人多熱鬧」，貓多也一樣……



1. 「大屁攻擊」

武林對決，講究的就是身手。但這麼贏，真的光彩嗎？網友在街貓投餵的時候，意外看到了兩隻狸花貓決鬥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時的氣氛就很緊張，狸花貓氣勢洶洶地把狸白貓逼近角落，眼看着狸白就要戰敗。這時，牠竟然使用大屁攻擊，將狸花貓給崩飛了……

這戰況逆轉的有點太奇葩也太突然了，給網友們都整不會了：

「看到貓被屁崩飛了的我……」

「霸道總裁想要強制愛，被小嬌妻一屁轟死……」

「手握大屁摘星辰，世間無我這般人。」

「咪的天，湊死咪了！（捂住）」

「沒看清就崩出去了，詭異的像AI，小貓還是太全面了……」

「狸花貓：不~要~崩~我~呀~」



這真的是貓老屁股鬆，放屁響咚咚，不懂就問，貓屁的威力真的有這麼大嗎？

2. 「清理犯罪現場」

網友清晨聽到一聲巨響，還以為地震了。打開監控一看……發現是家裏的兩隻小貓打架，把食盆給撞翻了。

關鍵是兩隻小貓發現闖禍後當即停戰，而罪魁禍首橘貓更是一秒鐘進入到清理犯罪現場模式。

橘貓：

「事已至此，先開飯吧……」

「歇斯底里是崩潰，但底里歇斯是美味！」



灰貓：

「你完了，等媽來了你就死！」

「你弄得嗷，我是不會幫你吃一口的！」



該說不說，兩隻貓都挺聰明。

灰貓知道不是自己幹的立刻躲遠，橘貓發現闖禍後，立刻嘴動收拾，關鍵是還知道從最外面往裏吃哈哈。

3. 牠沒把我當貓

網友@magicandweasley家裏養了兩隻小貓，橘貓「衛斯理」和黑貓「魔法」。兩隻小貓屬於那種相愛相殺的兄弟，幾乎每天不是在打鬧，就是在打鬧的路上。

橘貓「衛斯理」和黑貓「魔法」，兩隻小貓屬於那種相愛相殺的兄弟，幾乎每天不是在打鬧就是在打鬧的路上。（tiktok@magicandweasley）

這天，魔法在房頂上曬太陽，衛斯理見狀爬樹也要去揍牠。關鍵是衛斯理是一隻雙眼失明的的小貓啊！

牠都看不見，僅靠仇恨找到出路，精準定位哥哥的位置，然後不懼危險爬樹去揍咪。而牠哥魔法也不慣着，用喵喵拳果斷還擊。

+ 1

就有種牠沒把我當殘疾貓，也沒把我當貓的既視感~哈哈。

4. 歪，警察嗎？鄰居家暴

網友@Catswithjobs早上開窗通風的時候，目擊了一場「家暴」：對面樓有兩隻貓在窗邊互毆了起來！

牠兩個是又動口又出拳，打的有來有回！

這讓網友看了都忍不住說：「好像看了一場WWE擂台賽」！

確實，我看到有一隻在學泰森，試圖咬對方一口……

之前，養第二隻貓的時候是怕第一隻孤單，養第三隻的時候，是覺得三角結構更穩定，三隻貓更和諧……如果有條件很想養第四隻。

破案了！就是喜歡多多多多貓的熱鬧哈哈~

