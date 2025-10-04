皮包骨醜小貓遭油漆塗滿全身 15次清洗後 脫變成乖巧親人小天使
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
最近，國外的一家收容所接收了一隻非常可憐的小貓「小沐」（Ｍoo），牠滿身都是油漆，營養不良，瘦的皮包骨。
小沐身上的油漆很明顯是被人塗上去的，非常難以清理，義工們嘗試了各種辦法去清理牠身上的油漆，包括泡水或者使用成分安全的貓用油……都沒什麼什麼用。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+14
但大家不肯放棄，給小沐洗了15次澡+修剪毛髮，終於讓牠變乾淨了。儘管經歷了塗油漆和連番洗澡，小沐卻一點抵抗情緒都沒有，牠非常乖還親人。
收容所每一個人都很喜歡牠，大家決定等小沐養好身體就給牠找一個永久之家。
相信以小傢伙的性格，很快就能迎來幸福。
延伸閲讀：盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中（點擊連結看全文）
+17
貓咪專偷區內名牌內褲贓物堆成山 鄰居埋怨：憑什麼不偷我家的？貓咪關係淡如水？鏟屎官分享多貓同屋各睡一邊 疏遠與否全看緣分3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅 網民被逗笑：喵界的永動機小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡小貓困地下管道18小時 消防員束手無策 專家用1方法成功解救聰明4小貓神操作 目睹烏龜被救起秒衝出來求包養 結局暖心有愛
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】