皮包骨醜小貓遭油漆塗滿全身　15次清洗後　脫變成乖巧親人小天使

最近，國外的一家收容所接收了一隻非常可憐的小貓「小沐」（Ｍoo），牠滿身都是油漆，營養不良，瘦的皮包骨。



小沐身上的油漆很明顯是被人塗上去的，非常難以清理，義工們嘗試了各種辦法去清理牠身上的油漆，包括泡水或者使用成分安全的貓用油……都沒什麼什麼用。

但大家不肯放棄，給小沐洗了15次澡+修剪毛髮，終於讓牠變乾淨了。儘管經歷了塗油漆和連番洗澡，小沐卻一點抵抗情緒都沒有，牠非常乖還親人。

收容所每一個人都很喜歡牠，大家決定等小沐養好身體就給牠找一個永久之家。

相信以小傢伙的性格，很快就能迎來幸福。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】