貓咪是真招財？16歲老貓1神奇操作　助主人尋回15萬美金中獎彩票

貓真的能帶來好運！



美國康乃狄克州的一名男子@Russell Ruff 是一位校車司機，平時最喜歡的事情就是買彩票，但買吧~也就圖一樂兒，買完就不知道彩票放哪裏去了。

這天，Russell家的16歲老貓，莫名其妙地跑到了床頭板後面還被卡住了，他跟倆兒子一起費了好大的功夫才把床搬開，把貓救了出來。就在他們救貓出來的時候，意外發現床頭縫裏有一張一個多月前買的彩票。

Russell就把彩票撿了起來，順便掃了一下，然後發現中獎了，中了15萬美金（約117萬 港幣）Russell都驚呆了，他之前以為彩票丟了，沒想到竟意外找到還中獎了，他覺得這全都是小貓帶來的好運。

不然，你說一個16年從來都不卡床頭的貓，咋就那天卡住了呢~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】