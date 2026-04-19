黏人貓化身「盯媽狂魔」！不被理睬即出絕招求關注：我最愛媽媽！

網友@heatherkjc 家裏有一隻叫做Milo的小貓，牠非常地黏人愛撒嬌。



不管鏟屎官幹什麼，牠都想陪伴左右，抓住一切時間貼貼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Milo：媽媽，你在玩什麼？（ig@heatherkjc）

Milo表示：媽媽的一舉一動我都不會錯過：

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有時候，網友沒空搭理牠，忙活自己的事，小貓就化身成盯媽狂魔。眼睛就差長在鏟屎官身上了！如果盯了老半天，鏟屎官也不理會自己，Milo就會想盡一切辦法來吸引她的注意。

「媽媽，你也摸摸我呀！」

「啊頭好癢，想要媽媽幫忙抓一抓！」

「我最最最最喜歡媽媽了！」……



其實，Milo這麼黏鏟屎官也能理解， 畢竟牠從小就把網友當成媽媽了。孩子也是網友一把屎一把尿拉扯大的！Milo：我不愛誰愛！

貓咪是被牠主人從小帶到大的。（ig@heatherkjc）

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