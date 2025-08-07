3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅　網民被逗笑：喵界的永動機

網友@maro_and_mupe 家裏養了三隻小貓，彼此關係都非常好，經常膩歪在一起。



小貓們通常會通過聞屁股來交流感情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友平時也總能看到小貓們相互聞屁屁，就像是人在打招呼。但基本上都是兩隻貓做這樣的動作，很少看到三隻貓一起！

點擊圖片放大看，可愛的小貓們正忙著互相聞屁屁👇👇👇

+ 4

可他們家的三隻貓偏偏就做到了…三角形聞屁屁。

有人就說了：

「彷彿看到了貓咪世界的永動機！」 「愛的魔力轉圈圈？」 「這三隻貓的關係也太複雜了吧哈哈！」



咋說呢，小貓也有屬於自己的燃冬（複雜的感情狀態）哈哈。

延伸閲讀：肥貓拒絕愛的抱抱 痛苦掙扎秒摔地 爺爺心疼哀號：我的乖孫啊（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】