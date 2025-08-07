3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅　網民被逗笑：喵界的永動機

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

網友@maro_and_mupe 家裏養了三隻小貓，彼此關係都非常好，經常膩歪在一起。

小貓們通常會通過聞屁股來交流感情。

網友平時也總能看到小貓們相互聞屁屁，就像是人在打招呼。但基本上都是兩隻貓做這樣的動作，很少看到三隻貓一起！

點擊圖片放大看，可愛的小貓們正忙著互相聞屁屁👇👇👇

+4

可他們家的三隻貓偏偏就做到了…三角形聞屁屁。

貓咪們為何愛擠一起睡？專家揭4大動機　背藏深厚羈絆：是真愛橘貓將小鼠當成枕頭　慵懶畫面瘋傳網民笑到腹肌痛：枕下有糧不慌

有人就說了：

「彷彿看到了貓咪世界的永動機！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「愛的魔力轉圈圈？」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「這三隻貓的關係也太複雜了吧哈哈！」

咋說呢，小貓也有屬於自己的燃冬（複雜的感情狀態）哈哈。

延伸閲讀：肥貓拒絕愛的抱抱　痛苦掙扎秒摔地　爺爺心疼哀號：我的乖孫啊（點擊連結看全文）

+3
貓咪姊妹約在貓砂盆正面對決？彼此看著做蛋糕　網民：尷尬到分心遇上奶白色全身炸毛貓　網民疑惑：跟這生物混血的？真實身價不菲貓店長曾離職潛逃　發現流浪日子不好過　回歸化身招財貓街坊超愛揭露貓咪最愛藏身的角落　從書櫥頂到馬桶墊　安全感來源竟在這裏貓咪被困積雪排水管內　一根繩子助牠脫險　網民：喵星人好聰明貓界男神將異色瞳姐妹白貓迷倒　左擁右抱在家開後宮：親密日常

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

