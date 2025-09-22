暹羅貓不睡新貓窩？主人揭開真相原來早已客滿　網笑根本是蟑螂屋

一名飼主日前買了拉鍊貓窩給愛貓，卻發現暹羅貓始終只坐在窩頂不上裡面，他一度以為貓咪不喜歡這款設計，直到好奇心驅使下拉開拉鍊，才驚見裡頭早已擠滿了一群貓咪，影片曝光後不少網友笑稱「這根本是蟑螂屋」。



最近一段影片在Youtube上瘋傳，一名飼主買了宜得利（NITORI）的拉鍊貓窩給愛貓用，結果貓咪都不用只會坐在上面，讓他以為是不是貓咪不喜歡這款貓窩，想說檢查看看發生什麼事情，結果拉鍊一拉開竟看到裡面老早就擠了一堆貓咪，難怪暹羅貓只能站在貓窩上面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 1

影片在網路上吸引超過40萬人觀看，網友留言表示：

「嚇死我了這是不是一種蟑螂屋」

「沒想到裡面竟然已經有這麼多貓貓，難怪這隻暹羅貓都不進去睡」

「史上最恐怖也是最可愛的開箱」

「本來想說可能是貓不喜歡，結果是裡面早就被其他貓貓捷足先登」。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】