暹羅貓不睡新貓窩？主人揭開真相原來早已客滿 網笑根本是蟑螂屋
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名飼主日前買了拉鍊貓窩給愛貓，卻發現暹羅貓始終只坐在窩頂不上裡面，他一度以為貓咪不喜歡這款設計，直到好奇心驅使下拉開拉鍊，才驚見裡頭早已擠滿了一群貓咪，影片曝光後不少網友笑稱「這根本是蟑螂屋」。
最近一段影片在Youtube上瘋傳，一名飼主買了宜得利（NITORI）的拉鍊貓窩給愛貓用，結果貓咪都不用只會坐在上面，讓他以為是不是貓咪不喜歡這款貓窩，想說檢查看看發生什麼事情，結果拉鍊一拉開竟看到裡面老早就擠了一堆貓咪，難怪暹羅貓只能站在貓窩上面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+1
影片在網路上吸引超過40萬人觀看，網友留言表示：
「嚇死我了這是不是一種蟑螂屋」
「沒想到裡面竟然已經有這麼多貓貓，難怪這隻暹羅貓都不進去睡」
「史上最恐怖也是最可愛的開箱」
「本來想說可能是貓不喜歡，結果是裡面早就被其他貓貓捷足先登」。
延伸閲讀：金漸層貓與主人撞臉？複製貼上式自拍萌炸全網 網民笑稱：親生的（點擊連結看全文）
+1
貓咪專偷區內名牌內褲贓物堆成山 鄰居埋怨：憑什麼不偷我家的？貓咪大便表情比賽 這隻站著拉最吸睛 網友驚呼：成精了速遞員把寵物貓頭鷹當成貓咪？網民集體曬偽貓圖：一貓一樣公司窗台驚現貓咪行騷 自信可愛融化人類同事 網民：靚過Model貓咪姊妹約在貓砂盆正面對決？彼此看著做蛋糕 網民：尷尬到分心熱心貓咪擠到廚房要幫忙煮飯？鏟屎官手急眼快擋著：牠只是想偷吃
延伸閲讀：
守護「大湖公園」白鵝！25隻鵝鴨傳要被移除…動保人士請命續留
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】