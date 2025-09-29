橘貓智商測試慘被騙！一輪狂舔假肉泥舔到懷疑貓生　網民笑到肚痛

沒有貓能拒絕肉泥的誘惑！日前有位鏟屎官為了測試家中大橘的「智商極限」，特別準備了一份「偽裝版特製肉泥」。結果橘貓完全沒發現異樣，還舔得比真肉泥更認真，網友們笑到肚子痛。



這名飼主突然好奇，想知道貓咪為了吃到底能有多瘋狂。於是突發奇想，把肉泥包裝用彩色影印機印了張「平面版」，再剪剪貼貼組成「假肉泥」。雖然長得跟真的幾乎一模一樣，但最大問題就是永遠擠不出東西。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當假肉泥出現在眼前時，大橘馬上被吸引，立刻湊上去，眼神閃爍著「快餵我」的期待。主人一本正經地「撕開」紙包裝，還假裝在擠，橘貓也超捧場，鼻子猛吸、舌頭狂舔，彷彿真的有肉泥在流動。畫面奇怪到連奴才本人都忍不住爆笑。

舔了好一陣子後，橘貓突然停下來，舔舔鼻子，一副「怎麼越吃越餓」的疑惑臉，像是在努力思考肉泥去哪了。這幕被網友轉發，許多人笑瘋留言：

「剪紙餐」

「國王的新肉泥」

「嘴巴和腦袋吵了一整晚」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】