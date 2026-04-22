小貓商場巨型玩偶上愜意睡覺！違規錄像流出　網笑：霸總要塌房了

網友在商場看到一隻小貓，小貓趴在巨型玩偶上愜意地睡覺：我在這裏睡就不會被打攪了~



清晨，總裁從牠的800平大牀醒來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓的800平大牀。（抖音@鬧笑ギ）

誰說人生沒有那麼多觀眾，自從視頻發出後，網友紛紛給小貓「開戶」，把小貓的日常生活扒了個底朝天哈哈哈。

還有網友扒出貓咪的「違規錄像」。

小貓跳上超大玩偶。（抖音@會飛的豬）

超級多網友遇到貓咪▼▼▼

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貓明星「塌房」代價：被剪了指甲後爬不上去了哈哈哈。

貓：請減少關注私生活，讓本咪專心「摸魚」！

延伸閲讀：小貓咪失蹤16年後 竟奇蹟地回到主人身邊 貓奴哭爆：牠還認得我（點擊連結看全文）

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