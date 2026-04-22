小貓商場巨型玩偶上愜意睡覺！違規錄像流出 網笑：霸總要塌房了
撰文：有喵青年
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網友在商場看到一隻小貓，小貓趴在巨型玩偶上愜意地睡覺：我在這裏睡就不會被打攪了~
清晨，總裁從牠的800平大牀醒來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
誰說人生沒有那麼多觀眾，自從視頻發出後，網友紛紛給小貓「開戶」，把小貓的日常生活扒了個底朝天哈哈哈。
還有網友扒出貓咪的「違規錄像」。
小貓跳上超大玩偶。（抖音@會飛的豬）
超級多網友遇到貓咪▼▼▼
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貓明星「塌房」代價：被剪了指甲後爬不上去了哈哈哈。
貓：請減少關注私生活，讓本咪專心「摸魚」！
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