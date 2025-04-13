小貓咪失蹤16年後 竟奇蹟地回到主人身邊 貓奴哭爆：牠還認得我
撰文：貓與愛的世界
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2009年的時候，英國一隻名叫「陽光」（Sunshine）的小貓偷溜出門，從此了無音訊。
主人@Pullen 竭盡全力尋找牠，貼尋貓啟事，發傳單，網上發帖，聯絡各大收容所…卻一直都沒得到貓咪的消息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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後來，Pullen搬家了，他覺得可能再也見不到牠了。
誰想到16年後，在這個英國已經熬走了7任首相，女王去世，連查理斯王子都成國王的時候…小貓竟然回來了。
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那天，一名獸醫打電話給Pullen說：
「有一隻豹貓突然出現在我們的辦公桌上，看晶片是你的貓，陽光。」
Pullen十分不可置信，跟他講述了小貓的故事，並且迫不及待地的接貓回家。
還真的是他的貓陽光，牠現在已經19歲了，但依然認得自己。
Pullen異常感動，他說：
「或許以後和小貓在一起的時間沒有那麼長，但我們此生再也不會分開了，陽光接下來的任務就是幸福的養老~」
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