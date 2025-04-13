小貓咪失蹤16年後　竟奇蹟地回到主人身邊　貓奴哭爆：牠還認得我

2009年的時候，英國一隻名叫「陽光」（Sunshine）的小貓偷溜出門，從此了無音訊。



主人@Pullen 竭盡全力尋找牠，貼尋貓啟事，發傳單，網上發帖，聯絡各大收容所…卻一直都沒得到貓咪的消息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪失蹤16年後，竟奇蹟地被找回！（BBC）

+ 4

後來，Pullen搬家了，他覺得可能再也見不到牠了。

誰想到16年後，在這個英國已經熬走了7任首相，女王去世，連查理斯王子都成國王的時候…小貓竟然回來了。

延伸閱讀：搬家時貓咪嚇到失蹤 貓奴全家心痛欲裂 3周後竟以這方式重聚（點擊連結看全文）

+ 13

那天，一名獸醫打電話給Pullen說：

「有一隻豹貓突然出現在我們的辦公桌上，看晶片是你的貓，陽光。」

Pullen十分不可置信，跟他講述了小貓的故事，並且迫不及待地的接貓回家。

雖然分開了16年，但貓咪還認得主人！（BBC）

還真的是他的貓陽光，牠現在已經19歲了，但依然認得自己。

Pullen異常感動，他說：

「或許以後和小貓在一起的時間沒有那麼長，但我們此生再也不會分開了，陽光接下來的任務就是幸福的養老~」

延伸閱讀：失蹤15年貓咪重返主人懷抱 完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】