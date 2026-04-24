浪貓媽帶6子街頭討生活！店長用美食感化 牠竟自主入職古董店
撰文：貓與愛的世界
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古董店店長@艾米在附近的巷子裏發現了一窩小貓，貓媽帶着6個孩子艱難討生活。
艾米看後很是心疼，就帶着家人和鄰居一起輪流給貓貓們送食物，希望能獲得貓貓的信任，把牠們一家送到收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
流浪貓媽為了全家，真是廢盡了心思：
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但貓媽的母性非常強，不允許人類靠近。沒辦法，大家只能又在室外給貓貓們準備了貓窩，讓牠們暫時留在街頭。因為艾米離貓比較近，所以平時她投餵更多，也跟貓媽逐漸熟悉了起來。
吃人家最短！隨着時間推移，貓媽可以當着她的面吃東西，還能吃她手裏的零食了。
眼看着一人一貓關係有了進展，艾米乘勝追擊，試着用食物引誘貓媽去古董店吃東西，但並不會把牠關在店裏，禁止牠離開。這樣可以讓貓媽熟悉陌生環境的同時，並感到安全，牠很快適應，學會定時來古董店報到搵食了。
眼看着貓媽媽已經學會定點回古董店享受美食，艾米就覺得時機到了。她立刻聯繫了動物救援人員，聯手將可以斷奶的小奶貓們送到寄養家庭，進行社會化訓練。而貓媽媽也被安排了絕育手術。
按理說貓媽媽也要被安排進領養流程裏的，但很顯然，牠自己已經做出了選擇。牠要留在古董店，成為一隻店貓。
對此，艾米非常高興~於是，這一家咪分開，各自開啟了幸福生活~
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