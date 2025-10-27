罹患罕見病貓咪需終生服藥！主人用這溫暖方法　讓牠愛上每天吃藥

網友領養的小貓Digit 能活下來真的很不容易。



Digit 在9個月大的時候被診斷出患有一個極其罕見的疾病：純紅細胞再生障礙性貧血，這是一種讓患咪無法產生紅細胞的疾病。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 4

那個時候，Digit 的紅細胞就剩下4%，差點就死了。好在送醫及時，小貓撿回了一條命。但牠從此需要每天都吃藥，並定期去醫院複查。

也因此，新的問題又產生了，Digit 非常討厭吃藥。

這讓網友非常頭痛，畢竟貓這一輩子是離不開藥的，要是牠不吃，或者總是強行餵牠吃藥，牠得多鬱悶。必須要找一個方法，讓貓主動吃。

於是，網友諮詢了獸醫、貓行為學專家……還在網上發帖求助，最終找到另一個好的方法。其實也非常簡單，就是先讓貓自主選擇，再給予獎勵。

網友每天都會準備一顆大藥丸和一顆小藥丸，分別放在左手和右手，然後讓貓挑選先吃哪個。

Digit 也非常聰明，每次都會挑選小的。然後網友就會先餵給牠小的，再餵大的。當然大小藥丸都要用罐頭包裹，並在牠吃完之後獎勵零食並稱讚牠。

就這樣長時間的訓練下，咪再也不抗拒吃藥了，甚至還對吃藥感到興奮。

網友特別高興，她說：

將小貓討厭的事轉為喜歡，需要耐心。別灰心，慢慢來，你也可以做到！

延伸閲讀：小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡（點擊鏈結看全文）

+ 3

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】