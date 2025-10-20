貓咪遭火劫後失明　靠愛與勇氣開啟全新貓生　感人故事網民被暖哭

吉姆，是一隻命運多舛的小貓。



牠和其他的咪朋友被主人遺棄在了一棟廢棄的公寓。後來公寓遭遇大火侵襲，吉姆和朋友們被救，牠僥倖存活，卻永遠地失去了眼睛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雙眼失明的吉姆被送到收容所，每天窩居在籠子裏等待領養。

小盲貓吉姆（catunderhood@X）

直到網友@Stelmak注意到了牠。他並沒有因為吉姆雙目失明而嫌棄牠，反而覺得殘疾小貓更需要機會。

於是，Stelmak將牠帶回家調養身體。

吉姆是一隻很友善的小貓，但同時牠也是一隻膽怯的貓咪。

因為雙目失明後一直住在較為狹小的空間，牠不太敢四處探索，幸好Stelmak一直鼓勵牠，家裏的另外一隻叫做「利亞」的小貓也積極幫牠。

於是，吉姆開始使用鼻子和鬍鬚來探索這個新世界。現在的吉姆已經徹底適應環境，跟普通小貓沒有任何區別。

Stelmak說：「小貓失去視力，也可以用其他感官來彌補，除了一開始適應環境需要時間，後面就沒什麼大問題了。主人唯一需要注意的就是儘量別重新佈置傢俱，所以也給殘疾貓機會吧，領養殘疾小貓也是個不錯的經歷哦。」

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】