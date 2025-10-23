暗黑貓貓俠現身！抬頭見亮圈以為月亮　真相是黑貓戴伊麗莎白圈

網友在路邊散步時，一抬頭看見黑夜中有個發亮的圈，還以為是被什麼東西擋住的月亮……沒想到放大一看，竟然是一隻黑貓！本以為是月亮，結果原來是伊麗莎白圈！



網友辛辣評論：「以為是狼王嘯月，沒想到是黑貓嘎蛋……哈哈哈哈哈笑到停唔到！」

帶著伊麗莎白圈的黑貓咪（青山湖湖長＠抖音）

相傳在很久很久以前，有一位捕鼠英雄專門在月黑風高的夜晚現身，世人都稱牠為「暗黑貓貓俠」！

網友評論（＠有喵青年）

網友家中的貓向來隱藏得很好，直到這一刻才揭露真面目！

貓咪化身蝙蝠俠（＠有喵青年）

當然，貓貓俠的職責可不止捕鼠，牠們還會捉拿這些「黑山老妖」呢！

神似黑山老妖的貓咪（＠有喵青年）

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】