驚現小貓B被困鐵軌間　6分鐘救援堪比生死時速　結局感動眾網民

在美國的一個火車站，一名路人發現有小奶貓在鐵軌上亂竄，非常危險。



於是，他立刻發動朋友找來了零食和捕貓棒進行救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪被求起後的樣子。（YouTube@The Dodo）

他們分工合作，一個人用食物引誘小貓過來，一個人用捕貓棒抓牠。可惜，貓咪雖然湊過來吃東西，但發現捕貓棒後還是警惕地後退了。

齊來看救起貓咪的驚險過程：

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第一次抓捕失敗！但小哥他們並沒有放棄，又開始了第二次引誘性抓捕。這次比想象中難，貓更警惕了。但火車還有6分鐘就要進站，大家心急如焚。

小哥他們放手一搏，放了更多的零食過去。也許貓貓太餓了，牠沒扛住誘惑，再次朝他們走近，並且持續吃了起來。

小哥小心翼翼的放下捕貓棒，把繩子一點點套在了貓貓身上，成功捉到了牠。

後來，小貓被送到了收容所，又被安排去了寄養之家進行社會化訓練。相信等貓咪畢業後，就能找到一個幸福之家了。

雖然小貓被救的整個過程也描述下來也就幾百個字，但實際上非常驚險。畢竟救貓過程充滿了不定性，加上火車還要來了。

只能說人很棒，貓也很幸運。

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