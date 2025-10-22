白貓趴桌睡覺超優雅　飼主低頭見不科學彎折　網民：液體貓？

一隻白底虎斑貓趴在桌上優雅的睡覺，飼主覺得很難得就拿起手機拍下來，沒想到當他彎腰下去撿東西時竟然看到貓咪下半身看起來像是骨折一般，非常不符合人體工學的姿勢讓不少網友直呼傻眼。



最近一段短片在Youtube上瘋傳，一名飼主拍到自家貓咪趴在桌上睡覺，姿勢相當優雅又漂亮，便拿起手機拍下這瞬間，飼主後來彎下腰撿東西後竟看到了不科學的畫面，只見貓咪的腿整個彎折90度，跟桌上優雅的模樣形成強烈對比，也讓飼主直呼「這樣都不會骨折嗎」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

影片在網路上瘋傳吸引超過十萬人觀看，網友留言表示：

「這姿勢真的很優雅又美麗動人，但下半身真的好奇怪」

「這是不是傳說中的美人魚貓貓」

「這種功力不是誰都會裝的」

「這個形狀代表颱風要來了」

「就說貓咪是液體做的」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】