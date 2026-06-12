養緬因貓屎量超驚人！清潔阿姨誤當人屎　巨貓一腳踩裂主人肋骨

聽過不少次說緬因貓吃得多拉得也多，今天算是見識到了！



網友分享一：

這麼大的尿團啊，你跟我說人拉的我都相信......鏟第二下的時候幻視像炸雞排了~不好了家人們，再也不敢吃炸雞排建議換個貓砂吧，這個質量也不太行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！（如若在吃飯請勿觀看）

評論區看到網友嘲諷主人，

這種人最精了，自己拉了還要說是貓拉的。

~哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。

網友分享二：

也不全怪人啦，看到後面的圖片就知道了，小哥家兩隻緬因一天的產量沉甸甸一大袋，是黃金就好咯，別人家的小貓一個月都沒這樣的......

想起在微博看過一個吐槽貼，主人說緬因拉的比狗拉的都多，狗偷吃貓屎都吃到飽，不吃狗糧。看看這個量，像一堆油炸雞腿雞翅一樣。

網友分享三：

還看過一個家裏養8只緬因的網友，一天16斤屎的成績，某次丟垃圾聽到保潔阿姨吐槽，說這棟樓不知道什麼人拉屎還用袋子裝下來丟，頓時尷尬得不敢下樓丟屎。

好了好了再說今晚就吃不進飯了，看看緬因這麼大的體格子也難怪能拉，當事狗在旁邊都瑟瑟發抖，狗：嚇死了，咱家怎麼有獅子啊！

緬因貓的體型，可以和中型犬一樣大。（reddit@r/aww）

雖說沒養過緬因，但是也聽過不少養緬因的傳言，緬因性格其實像小甜妹小甜弟，又愛撒嬌愛粘人愛貼貼，長相和性格形成強烈的反差萌！

佛州小哥家的13Kg緬因天天都要，趴在他的身上睡覺，沉甸甸的愛很難呼吸啊。

26斤緬因趴在大叔身上，睡覺都不用蓋被子了。（reddit@r/AbsoluteUnits）

這麼大的貓衝擊可不小，網友家的貓一腳給他的肋骨踩裂了，殺傷力也太猛了！！！

不過想必家裏養卡車的應該也有經驗吧！

延伸閱讀：緬因貓尾巴長47厘米 2歲已打破世界紀錄未來可期再突破：厲害了（點擊連結看全文）

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