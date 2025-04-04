緬因貓尾巴長47厘米 2歲已打破世界紀錄未來可期再突破：厲害了
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
美國明尼蘇達州的網友@Amanda Cameron 很喜歡緬因貓，一口氣養了4隻。
儘管知道緬因貓是大貓的，對牠們的體型身長都有數，但養小貓帕斯利（Mr. Pugsley）的時候，還是被驚訝到了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她發現自家貓帕斯利的尾巴特別長，就比方說：她要餵帕斯利吃東西，這貨尾巴揚起來的時候可以直接抽到她的臉。
後來，她帶帕斯利去看獸醫的時候，醫生也說貓的尾巴太長了。
+18
感慨的人多了，網友就忍不住好奇，拿尺子量了一下，沒想到牠的尾巴長度竟然有46.99厘米，已經破了健力士世界紀錄（Guinness World Records）！
延伸閱讀：帶狗散步時小貓突然亂入 更跳到狗狗身上：這汪星人是我的手下（點擊連結看全文）
+17
而且帕斯利現在才2歲大，身體還可能繼續長大長長，沒準以後小貓咪還會持續不斷地的打破自己的記錄！
厲害了，我的咪！
延伸閱讀：從兇猛流浪貓變愛撒嬌小糰子 1場車禍結下不解緣：反差也太大了（點擊連結看全文）
+17
婚禮上的甜蜜插曲 新娘子婚後第一件事 回到現場救起4隻小貓咪貓咪施展影分身術 7隻齊聚床上如何分辨？貓奴：每隻都不一樣黏人橘貓愛陪主人泡浴 貓奴為牠找來這小船：要向偉大航道出發？流浪三花貓接連將小貓叼來求收編 女子最終被馴化收養貓咪全家貓咪在機場安檢時走失 10天後捉迷藏結束 職員火速安排這樣處理貓咪因這情況 剛被領養幾個月便遭棄養 收容所急為牠尋新主人與流浪貓的邂逅全是命運安排 這天只是想走捷徑 沒想到遇到牠
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】