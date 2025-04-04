緬因貓尾巴長47厘米　2歲已打破世界紀錄未來可期再突破：厲害了

美國明尼蘇達州的網友@Amanda Cameron 很喜歡緬因貓，一口氣養了4隻。



儘管知道緬因貓是大貓的，對牠們的體型身長都有數，但養小貓帕斯利（Mr. Pugsley）的時候，還是被驚訝到了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就是這隻緬因貓，創下了世界紀錄。（Guinness World Records）

她發現自家貓帕斯利的尾巴特別長，就比方說：她要餵帕斯利吃東西，這貨尾巴揚起來的時候可以直接抽到她的臉。

後來，她帶帕斯利去看獸醫的時候，醫生也說貓的尾巴太長了。

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感慨的人多了，網友就忍不住好奇，拿尺子量了一下，沒想到牠的尾巴長度竟然有46.99厘米，已經破了健力士世界紀錄（Guinness World Records）！

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而且帕斯利現在才2歲大，身體還可能繼續長大長長，沒準以後小貓咪還會持續不斷地的打破自己的記錄！

接近47厘米，實在很誇張。（Guinness World Records）

厲害了，我的咪！

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