小貓偷吃裝淡定 金毛犬偷番茄 果然「屎黃色軍團」就是心機爆棚
撰文：貓來了
出版：更新：
網友@小貓筆記買了好吃的，沒想到在扭頭看電視的時候被小貓偷吃了一口。被發現之後的小貓強裝淡定，但嘴上的「作案痕跡」還沒來得及消除~
小貓提心吊膽：不會發現我偷吃吧？我還沒敢嚼呢……
和鏟屎官對視的時間越久，小貓越心虛：不能吧？這就被發現了？麻麻醬我真的沒偷吃，你相信我，誰家小貓會偷吃人的東西？再說了，我根本不稀罕吃~
貓咪偷吃後超級心虛的表情（抖音@小貓筆記）
眼神卻暴露自己的心虛，有網友出主意，摸一下牠嘴巴給牠看，但我想小貓根本不懂，懂了也不會承認，小貓都是最高傲的小貓！
讓我想起那個表情包：「我可沒偷吃你的火龍果~」
網友辣評：是不是屎黃色的小東西都有心機？
網友：對對對，還有老抽色的金毛！
說起老抽色有心眼兒的金毛，那就必須要提@張啵啵，有天博主帶著牠去買菜，啵啵一反常態看博主付完錢就趕緊拉著她走。
之前非常喜歡在路邊聞來聞去的牠今天悶著頭往前走，博主發現牠嘴裏有東西，就一直問：你嘴裏是什麼啊？？
啵啵：話別這麼密了趕緊走遠點我給你看！
走了挺遠之後小金毛覺得安全之後才把東西吐出來。博主一看：水靈靈一顆西紅柿……
博主：你怎麼偷人番茄呢？
小金毛：你可小點聲吧，那不是給你加個餐你還囉嗦？！趕緊裝袋子裏走！
網友：我就說屎黃色的狗最有心眼了！
哈哈哈哈鏟屎官一直問來問去，差點兒給我們啵啵整急了，看這小表情：這會話可密了呢！趕緊走著得了。
被說是小偷之後的表情，分明寫著：不識好狗心！給你加餐還說我是小偷！
【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】