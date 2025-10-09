網友見貓咪拉屎超賣力 一舉動讓貓咪坐在屎上 呆傻表情超無奈
撰文：有喵青年
小姐姐@我這一生如綠豆冰，正看着貓咪製作朱古力奶昔，繃緊的肌肉看得出超用力了！
朋友就想着拉完埋屎又要貓砂飛揚，不行，得趕緊給蓋子安上！結果貓咪一個後仰坐到屎上，這呆傻的小表情透露出絕望......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓：你就偏要在這個點來是不？
正所謂拉屎的時候是最脆弱的，哈基咪想到等會要自己舔乾淨，就更難受了哈哈哈哈哈。
朋友：對不起對不起對不起。貓∶對不起的事兒少幹！
救命啊！！！
