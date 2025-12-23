貓砂缺抑菌除臭功能主子易患尿道炎 納米抗菌貓砂抑菌率逾90%

每位寵主心中都有一份堅持，就是無論工作多累，每日最神聖的任務莫過於幫貓咪「執金」！如果貓砂的除臭與抗菌能力不足，每次踏進家門就像走進毒氣室，更會對貓咪的情緒與健康的帶來負面影響。

貓砂不夠抗菌除臭 嫌棄亂尿增患病風險

寵主們有沒有發現？有時貓咪會在貓砂盆邊緣徘徊許久，猶豫再三才肯進去？貓咪的嗅覺比人類靈敏，當貓砂無法及時吸收異味或抑制細菌滋生時，砂盆內積聚的異味味會讓牠們感到不適。有些貓咪甚至會因為嫌棄貓砂盆太臭，直接在沙發或地毯上亂尿。若貓砂長期處於細菌超標的狀態，貓咪在如廁時極易受到感染，增加患上尿道炎或皮膚病的風險。

納米科技 真正抑菌除臭

為了讓貓咪如廁暢通，寵主們都應該選擇真正具備抗菌功能的貓砂。全新升級的「巴派Papai納米抗菌貓砂」針對這些痛點進行改良。與市面上依靠化學香精掩蓋異味的產品不同，Papai貓砂加入獨家納米礦物經香港標準及檢定中心 (STC) 驗證，證實抑菌率超過90%，部分測試更達99.97%，能從源頭抑制細菌滋生並分解臭味分子，有效預防因細菌感染而引起的尿道炎等問題，為家居提供全天候的無臭體驗。

Papai貓砂加入獨家納米礦物，獲香港標準及檢定中心 (STC) 驗證

巴派Papai納米抗菌貓砂性質溫和低敏，真正抑菌除臭。

低敏少粉塵 保護呼吸道健康

這款貓砂採用了強化加壓與粉塵去除技術，顆粒堅固，而且採用食用級材料製成，80%成分來自豌豆粉，性質溫和低敏，極少粉塵，有效保護你和貓咪的呼吸道健康。良好的結團力和吸水力，清理時更輕鬆鏟起不黏底，避免碎砂殘留。由於其抗菌技術能長效保持砂粒潔淨，這款貓砂的耐用性極高，最長可使用達8星期才需整盆更換，節省了不少開支。

限時優惠 買兩包Papai納米抗菌貓砂送靜電除毛刷

由即日起至 12 月 31 日，凡購買兩包巴派納米抗菌貓砂（可選 2mm 幼條型或 3mm 粗條型），即可獲贈靜電除毛刷一個(價值$88)。贈品數量有限，送完即止。讓貓咪享受更衛生、更舒適的如廁環境。

銷售點：

特許經銷商一覽: https://www.maxipro.com/retailers

MaxiPro Online Store: www.maxipronline.com/

（資料及相片由客戶提供）