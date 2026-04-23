哈士奇半夜驚魂！狂打嗝坐牀邊求救　主人竟發文嫌棄：這狗有病

撰文：狗與愛的世界
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我就話，有些主人也太不靠譜了吧！果然，人狗的悲歡並不相通！

網友發視頻說，自家哈士奇有病，大半夜兩點不睡，坐在自己牀邊打嗝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

配的文案是：

誰家好狗半夜打嗝還進卧室坐牀邊啊！
哈士奇半夜來找博主。（抖音@小麥別欺負你哥啦）

果然，不愛你的人，就連你上吊都以為在盪鞦韆。

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看看孩子都委屈成什麼樣了，眼裏沒有開心，全是「媽媽，我停不下來，幫幫我」的難過......

最無語的是，牠以為主人拿個手機對着自己認真研究是在看病，所以還乖乖站好，結果沒想到主人卻把自己發網上還陰陽（編按：抽水嘲諷的意思）了起來！

點開評論，都在為小狗鳴不平：
「哈哈哈哈哈哈，你沒當過小孩啊，難受了不找媽！」
「後媽就是後媽，不是自己生的不心疼...」
「狗：狗難受，狗一直打嗝，麻麻救救我...人：這不純有病嗎，半夜兩點來我牀邊打嗝！」
「昨天晚上我的狗在我頭頂枕頭上打嗝，我做夢以為有人用訂書機訂我頭。」
「我家狗半夜拉稀，聞見味了，問牠是不是拉了，牠害怕被罵，自己趴在屎上想蓋住，大半夜又洗地板又洗狗...」
「小狗：半夜不舒服，去找媽媽。媽媽：《狗買回來一直響》。」

哈士奇咬壞耳機裝傻！主人質問兇手　牠眼神飄忽拒認罪反應超有趣

過分，別這樣拍小狗，壞人會識別到小狗的面部訊息，從而偷走小狗銀行卡的錢！

網友分享治療狗打嗝不止方法。（抖音@小麥別欺負你哥啦）

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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