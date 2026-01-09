14歲臘腸犬「微笑臉」火到懷疑是AI！主人揭缺陷裏藏着暖心真相

「Bella」（貝拉）是一隻14歲大的臘腸犬，因為與生俱來的特殊笑容，吸引了無數人的注意，甚至，還被許多網友大讚是他們看到過的最燦爛的狗狗笑臉。



從照片中可看到，貝拉的嘴巴閉起時，一側會往上揚起，歪着嘴的模樣看起來就像是在做鬼臉一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

照片爆紅後，也有人懷疑牠的笑容可能是假圖或是AI，但後來有網友認出，照片中的狗狗其實就是貝拉本拉。

點擊睇臘腸犬「Bella」可愛日常生活相▼▼▼▼▼

+ 6

而貝拉的主人表示，14歲的貝拉在還是小狗的時候，就因為天生少了幾顆牙造成了牠特殊的笑容，隨着年紀增長，貝拉失去的牙齒越來越多，因此笑容就變得比以前更加明顯燦爛。

不論怎樣，都是最棒的狗狗～

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】