狗狗「突襲」派出所　警察無奈拿警犬糧餵　網友：肚餓就能找對人

就是說，現在狗狗也太會主動表達自己的想法了吧！



1. 狗狗自己上門找警察

只見一隻八哥犬在派出所門口扒拉着門，牠着急壞了，一進去就圍着警察叔叔轉起了圈。警察叔叔猜測狗狗可能是迷路後溜達到了這裏求助，於是，馬上掏出了狗糧進行投餵。

小傢伙見狀，也是毫不客氣，大口大口的吃了起來，甚至，吃飽後還乖巧的坐在了沙發上笑嘻嘻的拍照。視頻發出後，狗狗的主人也是馬上與派出所的警察叔叔聯繫，表示小傢伙寄養在親戚家時不小心走丟，全家日夜牽掛，並馬上將牠接回了家。

評論區也驚呆了：

「這條狗真會找地方！」

「八哥犬還是有點聰明的，有天看到一隻在馬路上拉屎，屎都還沒掉下來，我看了就笑了一聲，牠聽到了，還沒拉完馬上生氣了，用腳跺地，汪了一聲很生氣的看着我。」

「八哥一餓，智商蹭蹭漲。」

「原來這叫八哥，小時候叫牠豬狗。」

「對小動物善良的人，對人一定會更好！」



好聰明，連狗狗都知道有困難找警察！

2. 狗狗自己上門看醫生

這天，深圳的許大夫正在寵物醫院休息時，一隻小狗卻突然出現。牠直愣愣的來到了他的面前，不停搖着尾巴，特別熱情。

許大夫瞬間就明白髮生了什麼，因為他清楚記得這隻小狗前一天被主人帶來就診過。他看了一眼小狗的主人不在，想着牠來都來了，便順便準備幫牠把傷口處理了一下。

過程中，小狗也十分乖巧，不吵不鬧，一切都很配合。等到一切結束後，小狗便離開了。許大夫覺得十分有趣，便在社交平台上發布了一條動態，稱讚小狗的聰明，替主人省下了30元（人民幣，下同）。

同時，他也表示，自己從事這個行業已經3、4年了，還是第一次遇到這種情況。後續，小狗的主人也表示，小傢伙平時就非常聰明，記憶力特別好。耳朵受傷後只去過一次醫院，沒想到就這樣記下了路線……

網民評論：

「我家狗狗當時自己開門去寵物店洗澡，我在外面好一頓找，一邊找一邊哭，好久之後寵物店打電話給問我什麼時候到已經洗好了，寵物店離我家有兩公里……」

「狗狗：有點不舒服，上次那醫生就很不錯，找他給我治～」

「狗狗聰明，但是看到這個寵物醫生的笑容很治癒，能看出也是一個愛寵物的好心人，也是一個幹一行愛一行的優秀醫生。」

「給牠做絕育，記你一輩子。」



迷路了找警察叔叔，生病了找白衣天使，已經普及到動物界了哈哈哈～

3. 愛心媽媽買烤腸投餵狗狗

福建一妹子表示，她最近發現自己的親屬卡每天都能收到一條一塊錢的扣款通知。

覺得十分奇怪，便詢問起了媽媽。

後來，媽媽表示，村裏有一隻狗狗，每天晚上都會在她跳廣場舞的前後出現，希望自己可以給牠買火腿腸吃。

媽媽也是位愛狗人士，覺得特別可愛，因此從未拒絕，每天都會投餵。

果然，會撒嬌賣萌的最好命！

