三隻狗狗接連上演離譜操作　搶漢堡包還想劫銀行？背後原因太好笑

刷到了一些愛「打劫」的小狗，一起來看看吧。這篇故事是這樣：在加拿大，一個中國人帶着一隻外國狗竟然精準打劫了一個中國人！



博主上一秒剛買了一個漢堡，美滋滋準備等一陣就吃掉。誰知，下一秒一隻大金毛從旁邊路過，竟然直接一口咬住了漢堡！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主驚呆了，死命往回拽卻還是無濟於事，只能委屈巴巴的說道：「你為什麼要搶我吃的，你為什麼要搶我吃的......」

狗狗主人見狀，也是着急壞了，卻還是無法救下博主的漢堡。

於是，只能卑微道歉：「太丟臉了，不好意思不好意思，我轉錢給你......」

誰知，金毛聽到後更是肆無忌憚：「搶你的咋了，我媽知道付錢！」

評論區笑道：

「你們兩個怎麼一個顏色啊？」

「金毛：聽到沒？馬上轉錢給你了！」

「狗：都是老抽色的，憑什麼就你能吃？」



果然，這種顏色的小狗最有心眼了哈哈哈！

有句話說得好：不要臉的狗先享受世界！

聞到肉香不能自拔，狗主行為太瘋狂！

這天，網友帶着自家柴犬去外面散步，結果沒想到的是，旁邊卻正好路過了一位手中拿着燒烤袋的小哥。

狗子聞到肉肉的香味後瞬間不能自已，前去攔路，牠雙眼緊盯着烤串，甚至，還想和那人一起回家，可以說是把背後的主人完全忘在了腦後......

狗子也是徹底不要狗臉了，一直扒拉着小哥，完全就是一副被香迷糊了的狀態。

小哥見狀，也是覺得可愛，於是，便拿出了一串燒烤遞給了網友，示意他可以餵給狗狗吃。結果沒想到的是，推脱了幾次後的網友竟然抬手拿起燒烤，自己吃了起來！

狗子看着眼前的一幕，直接愣在原地。

評論區熱評道：

「中日關係依舊緊張。」

「大家在罵什麼，最後不是餵狗了嗎？」

「路人：不用不用？真不用的話你倆一直跟着我？」

「一個要飯的後面還跟了一個蹭飯的。」

「博主和他的狗。」



這個故事告訴了我們一個道理，下次捐款一定要捐到本人賬戶裏才行！

用鼻子嗅出銀紙？汪星人有更好方法！

這天，網友心血來潮想要逗逗自家哥基犬。

他掏出了一張百元大鈔放在狗子的鼻子前，示意牠聞聞這個味道，去找鈔票回來。

主人將一張百元人民幣放在哥基眼前讓牠幫忙找（抖音@旺財的朋友圈）

小傢伙瞬間明白了主人的意思，沒有絲毫猶豫的轉身，叼起了旁邊的斧子，眼神堅定的直奔銀行走去。

那麼，最後是這樣嗎哈哈哈哈哈！？

這個可開不得玩笑，可能會進監獄的喔。

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】