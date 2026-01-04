狗狗穿上雨衣變成手腳不協調？表情生無可戀　畫面讓無數網民爆笑

這天下雨，網友非常盡責的給自家2歲的金毛尋回犬「狗蛋」穿上了雨鞋和雨衣，準備一起出門散步。



但沒想到的是，狗蛋卻好似不怎麼喜歡這個想法，剛到外面就忘記了怎麼正常走路，同手同腳的樣子讓人看到就忍不住爆笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

牠全副武裝，就連尾巴都有細心地包住防止淋濕，但似乎不是很喜歡這雨天的裝備，表情更是滿臉問號，彷彿是在懷疑今天是不是非得出門。

表情太好笑了哈哈哈！

延伸閲讀：柴犬被系牽繩超可愛 俯拍視角竟像手機吊飾？真相曝光網民被萌翻（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】