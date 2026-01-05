博主狗狗丟在寵物店　狂奔到場後傻了眼　牠竟用這種方式「抗議」

原來，小狗也會委屈啊......這天，博主帶着狗子去寵物店洗澡，因為要等很久再加上和老闆很熟，於是，便想着自己先出去溜達一圈再回來接狗。



結果沒想到的是，博主卻忘記了這件事，直到回到家中呼喊狗子的名字沒有得到回應時，才終於發現自己忘記接狗了......

博主着急壞了，一路上風馳電掣，嘴上不停唸叨着：

牠要是知道的話不氣死了，我的媽呀，天都這麼黑了......

事實也正是如此，博主剛一到達寵物店，就看到了趴在籠子裏的狗子，牠面無表情，臉上全是失望。

甚至，當博主想帶狗子離開時，小傢伙說什麼也不肯移動半步，用全身的力氣表達着抗拒，不論主人說什麼也毫不在乎......

最後，還是在老闆的幫助和博主的再三道歉下，狗子才終於原諒，勉強同意回家。

評論區有網民調侃道：

「狗：你看是不是很！高！興！」

「我店裏也常碰到你這樣的......」

「寵物店：又一個棄養的！」

「狗：就讓我在這待着吧，那個破家不回也罷！」



這麼大的委屈，沒個大雞腿應該是哄不好了吧哈哈哈！

撩狗吹口哨，要負責任啊！

網友開車等紅綠燈時，偶遇了一隻乖乖坐車的拉布拉多，覺得十分可愛，便心血來潮吹起了口哨。

有哪隻小狗能聽得了這聲音啊！？

果然下一秒，狗狗立馬興奮的搖起了尾巴。

而當聽到「嘬嘬」聲後，拉拉更是失去了理智，毫不猶豫的跳下了車，準備奔向網友。

主人看到後直接氣壞了，立馬將拉拉喊了回來，甚至，還「啪啪」拍了兩下屁股教育。

拉拉這兩下挨的是真的冤枉啊，牠瞬間變臉，不爽的回頭看着網友：

吃瓜群眾紛紛為拉拉發聲：

「狗：這幾手掌怎麼不打你嘴上？」

「狗：不是你叫的我嗎？你下來給他解釋啊！」

「窗戶關的是真快！」

「在我看來，這男的打得雖然是自己的狗，實則是想打博主。」



雖然看着搞笑，但還是要提醒一句，行車一定要注意安全哈！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】