大橘貓完美駕馭「大自然造型」萌爆　乖巧任擺佈網民驚嘆：似假貓

早前，貴州最喜歡被鏟屎官打扮的一隻大橘貓，在網上迅速走紅~



畫面中，這隻毛髮柔順的小貓，宛如一個專業的童模，乖乖地任由主人打扮，你瞅瞅，各種各樣帶有「大自然」元素的服裝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貴州貓咪將大自然造型穿身上（第1眼tv華龍網）

貓咪穿上大自然服飾萌爆了：

無論是頭頂新鮮蔬菜，還是身披綠葉斗篷，牠都不躲不閃，不伸爪子不逃跑，就那麼安安靜靜地坐着，眼神清澈又無辜，彷彿在說：「嫲嫲，你看我今天夠不夠綠？」

看到這樣極度配合的名場面，網友們瞬間炸開了鍋，除了整齊劃一的「可愛」刷屏，點贊最高的一條評論竟然是：

牠乖得讓我以為是隻假貓！

鏟屎官分享：貓咪就叫乖乖，已經四歲了，貓咪一直很信賴自己，拍視頻非常配合，就像是在陪着玩~

網友說：我嘞乖乖，牠是真乖。還猜測也有可能，貓咪和人類一樣，是喜歡美噠噠的：牠好像知道自己很漂亮，主打一個自信。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】