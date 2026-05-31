買二手沙發還送小貓　到貨時裡面傳出喵喵叫　網友：贈品也太可愛

最近，網友@Samantha Hardin在養貓的同事那裏買了一張二手沙發，到貨的時候，全家都過來看。尤其是狗子格外激動，一直在沙發附近聞來聞去。



一開始，網友還以為是因為沙發有貓味，吸引了狗子。後來聽到沙發喵喵叫，才發現：好傢伙，貓就在沙發裏！原來，同事家的小貓竟然躲在沙發的下面，一起被送過來了。網友也是哭笑不得，跟老公一起又哄又勸，花了兩個多小時才給貓咪救出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

發快遞前記得檢查家貓在不在家 不然就會這樣：

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後來，他們將小貓暫時關到了籠子裏，並準備了水和食物，通知貓主人來接。很快，小貓就回家了~最後溫馨提示：出門前/郵寄快遞……請一定要確認小貓在家，沒有偷溜進快遞盒裏等等哦~

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