兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓直接霸氣護友 畫面引無數網友點讚
撰文：快科技
出版：更新：
近日，一段白貓與主人合力救下小黑貓的視頻在網絡引發熱議。視頻裏兩隻流浪狗突襲小黑貓，危急時刻身旁的白貓挺身而出正面硬剛，主人也及時出手相助，一番配合成功趕跑流浪狗，白貓最後還霸氣騎在狗背上驅離，勇敢模樣讓網友紛紛點贊。
事發時，小黑貓毫無防備間，兩隻流浪狗突然竄出將其圍住，狂吠着步步逼近，試圖發起攻擊。嬌小的小黑貓被突如其來的危險嚇得根本無力反抗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓上演「呂布騎狗」：
+7
千鈞一髮之際，原本在一旁的白貓絲毫沒有因體型差距退縮，徑直衝向流浪狗與對方正面硬剛。白貓憑藉靈活的身形躲閃流浪狗的撲咬，同時找準時機猛咬反擊。就在白貓與流浪狗纏鬥的同時，主人也拿起凳子震懾流浪狗，一邊伸手驅趕，與白貓形成配合，對兩隻流浪狗形成夾擊之勢。
在白貓的兇猛反擊和主人的助陣下，原本囂張的流浪狗漸漸露出怯意，進攻的氣焰被徹底壓制，開始節節敗退。最終，兩隻流浪狗在白貓和主人的合力驅趕下，耷拉着尾巴狼狽逃離現場，白貓則選擇了一隻流浪狗上演了一齣 「騎狗離場」 的戲碼，其霸氣護友的模樣讓人印象深刻。
這段驚險又暖心的畫面被記錄下來後迅速走紅網絡，網友們紛紛留言感嘆：
「白貓太勇敢了」
「體型差再大，也擋不住白貓護友的決心」。
【延伸閱讀】史上最崩潰收尾！貓咪幫倒忙 奮戰N久拼圖被迫開啟「二周目」（點擊連結看全文）
+5
鏟屎官家中連續出現零錢 以為是財神顯靈 背後真相讓人哭笑不得事隔13年傳貓照片給原主 爺爺奶奶回覆藏洋蔥：以為牠早就走丟9歲男童目睹虐流浪貓 用心愛之物作交換救下一條生命 結局超暖忠犬幫主人壓篷布顧粟米 看監控見感人一幕 網民：狗狗太懂事擔心狗狗想自己 主人打開CCTV互動 汪星人下一秒舉動笑翻全網
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】