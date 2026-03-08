兩隻流浪狗突襲小黑貓　白貓直接霸氣護友 　畫面引無數網友點讚

近日，一段白貓與主人合力救下小黑貓的視頻在網絡引發熱議。視頻裏兩隻流浪狗突襲小黑貓，危急時刻身旁的白貓挺身而出正面硬剛，主人也及時出手相助，一番配合成功趕跑流浪狗，白貓最後還霸氣騎在狗背上驅離，勇敢模樣讓網友紛紛點贊。



事發時，小黑貓毫無防備間，兩隻流浪狗突然竄出將其圍住，狂吠着步步逼近，試圖發起攻擊。嬌小的小黑貓被突如其來的危險嚇得根本無力反抗。

兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓上演「呂布騎狗」：

千鈞一髮之際，原本在一旁的白貓絲毫沒有因體型差距退縮，徑直衝向流浪狗與對方正面硬剛。白貓憑藉靈活的身形躲閃流浪狗的撲咬，同時找準時機猛咬反擊。就在白貓與流浪狗纏鬥的同時，主人也拿起凳子震懾流浪狗，一邊伸手驅趕，與白貓形成配合，對兩隻流浪狗形成夾擊之勢。

在白貓的兇猛反擊和主人的助陣下，原本囂張的流浪狗漸漸露出怯意，進攻的氣焰被徹底壓制，開始節節敗退。最終，兩隻流浪狗在白貓和主人的合力驅趕下，耷拉着尾巴狼狽逃離現場，白貓則選擇了一隻流浪狗上演了一齣 「騎狗離場」 的戲碼，其霸氣護友的模樣讓人印象深刻。

這段驚險又暖心的畫面被記錄下來後迅速走紅網絡，網友們紛紛留言感嘆：

「白貓太勇敢了」

「體型差再大，也擋不住白貓護友的決心」。



【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】