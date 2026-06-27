貓咪睡桌邊以為好懂事　網民點醒鏟屎官自作多情：單純嫌中間太凍

揣測貓咪的心思，你們能揣測得明白嗎？當家裏的貓咪喜歡趴在桌子邊緣，而不是趴在桌子中間時，鏟屎官@炭寶糰子是這樣理解的，她覺得貓咪很懂事，有秩序感，只佔桌子的一小部分空間，因為桌子中間是平時吃飯用的地方，貓貓知道不能弄髒。



看貓咪趴的位置，緊靠着桌子邊緣，這樣趴着也不會影響人吃飯。這麼一想，貓貓真好呀，太讓人感動了。事實貓咪真是這麼想的嗎？哈哈哈，評論區熱評第一說出原因，不趴桌子中間，是因為貓嫌中間涼而已。等到夏天熱的時候，貓咪應該就會趴到中間去了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這是開餐前的樣子，誰還趴在桌子邊上！（小紅書@炭寶團子）

貓咪很懂事趴在桌子邊緣？並非如此：

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這麼一說，白誇貓，白感動了，原來是自己自作多情了。貓咪從來都知道自己要對自己好點，什麼地方最舒服，牠們心裏都知道，不會委屈自己的。

來看看網友們的小貓：

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暴躁阿檸：「咪對自己特別好，冬天躺電腦，夏天回房間吹空調。」

芋圓七喜：「這麼大的地方，可就要踩在我的平板上。」

UUU：「貓咪會自我收納，當然，趴在墊子上也特別舒服。」

阿夢夢夢0-0：「在床上時，貓要蹲在我身上。在沙發時，貓要蹲靠枕上。在鞋櫃上時，貓要蹲在我的帽子裏。」

貪財好色子：「我正在粘她的貓毛呢，然後她一屁股就坐上來了。」



另一位鏟屎官@阿怪坐着看電視的時候，家裏的貓也在旁邊陪着，自己找了一個最舒服的位置，美美地睡覺。貓就是知道家裏的什麼地方最舒服！睡着睡着，還有腳當枕頭。

貓知道家裏的什麼地方最舒服：

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看貓貓睡覺的狀態，就知道小貓咪很幸福！說到家中睡覺最舒服的地方，貓咪們的首選還是大大的床。躺在床上一覺醒來，每天都能體會到總裁從800平米的床上醒來的感覺。大大的床上有小小的咪，咪還會找到床的最中間睡覺，一個咪就霸佔了一個大床，太舒服啦！看看大家的床上，時不時就會出現一隻貓。

滿月：「大概就是這樣的，少爺每天從他2000平米的床上醒來。」

起風：「太有實力了，床上一下子躺着兩隻大貓球。」

安真：「咪不管怎麼樣都會找到我的兩條腿，並睡在中間的位置。」

一面糖：「油光水滑的小咪頭，誰想摸一摸呢？」

西亦泳：「總裁的三百平大床！（第一眼差點沒看到總裁在哪裏）」

WUEEE：「貓這種生物，你總是管不了她睡在哪裏。」



通過自己的本能和生理需求，貓咪總是能找到家裏最舒服的位置。這些舒服的位置主要有幾個特點：暖和、柔軟、安靜、隱蔽，最好在高處，最好還要有主人的氣味。

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