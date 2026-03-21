「托腮沉思」貓貓爆紅！背後有洋葱　天生有缺陷　2前肢畸形彎曲

天生有缺陷，都可以很美！澳洲1名收容所護士在社交平台分享，指收養1隻原本流浪、因前肢有缺陷而呈彎曲的貓咪，但形容收編對方是「做過最正確的決定」，事關牠前腿總呈彎曲，意外讓牠像是托着下巴沉思一樣，亦憑着這個獨特的姿勢，在網絡爆紅收獲大批粉絲。該護士指即使貓咪天生有缺陷，但都未有影響其活動能力，希望讓更多人願意接納殘障動物，甚或領養。



澳洲有貓咪因天生缺陷，前肢總呈彎曲，姿勢激似托着下巴沉思，在網絡上爆紅。（「IG＠sheltervetnurse」影片截圖）

橘白貓天生有缺陷！ 前肢畸形呈彎曲

澳洲1名在動物收容所擔任護士的女子弗羅斯特（Trine Lise Frost），早前分別在TikTok和IG帳號「sheltervetnurse」發布影片，分享其2025年收到「最棒的禮物」。弗羅斯特透露，去年某日工作時，1隻橘白色的流浪貓佛洛伊德（Floyd）被送到收容所，猜測對方因為先天缺陷，所以2條前腿嚴重畸形，總呈彎曲狀態，她見狀被深深吸引，隨即決定收養對方，並形容帶牠回家「是人生做過最正確的決定」。

憑獨特「托腮沉思」姿勢爆紅 收獲大量粉絲

從影片可見，由於佛洛伊德2條前腿均畸形，長期呈彎曲狀態，當牠伏在地上休息時，看上去就像托着下巴沉思一樣，而牠亦憑這個獨特的姿勢，在網絡爆紅收獲大批粉絲。不少網民激讚牠長相可愛，「好帥啊」、「我覺得每隻貓都是可愛的」、「謝謝你們收養牠，牠真的很特別」。

由於貓咪2條前腿畸形，長期呈彎曲狀態，伏在地上休息時就像托着下巴沉思一樣。（「IG＠sheltervetnurse」影片截圖）

由於貓咪2條前腿畸形，長期呈彎曲狀態，伏在地上休息時就像托着下巴沉思一樣。（「IG＠sheltervetnurse」影片截圖）

由於貓咪2條前腿畸形，長期呈彎曲狀態，伏在地上休息時就像托着下巴沉思一樣。（「IG＠sheltervetnurse」影片截圖）

天生缺陷未影響活動能力 收編護士鼓勵領養

雖然佛洛伊德前腿活動能力遜色，但牠只是依靠後腿，仍是非常活躍，甚至能跳上床鋪或椅子，天生缺陷並未影響其活動能力。而弗羅斯特除了飼養佛洛伊德外，家裏還有3隻同樣殘障小貓，當佛洛伊德回家後，很快便和其他貓咪打成一片。弗羅斯特希望透過分享佛洛伊德的故事，讓更多人願意接納殘障動物，甚至領養牠們。

雖然貓咪依靠後腿活動，但牠仍非常活躍，天生缺陷並未影響其活動能力。（「IG＠sheltervetnurse」影片截圖）

收編貓貓的護士盼更多人願接納殘障動物，甚至領養牠們。（「IG＠sheltervetnurse」影片截圖）

（TikTok／IG@sheltervetnurse）