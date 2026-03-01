貓咪變爛仔？日本攝影師給貓仔「穿叛逆裝」變網紅　受爭議被喊停

前陣子《不良一族尋愛記》掀起一波討論，也讓不少人再次關注到日本的暴走族文化。這股文化在日本已累積超過數十年的歷史，影響層面一路延伸到各種藝術創作。其中相當有代表性的就是日本攝影師津田覺的作品「貓咪攝影（Namennayo）」。



他將原本帶有叛逆、甚至被視為暴力象徵的不良形象，與貓咪軟萌可愛樣貌結合，反差瞬間引發話題，也讓這些小貓意外成為家喻戶曉的人氣明星。

不管是誰最後都會被貓貓制裁 XD

隨著與貓咪相處的日子越久，津田開始注意到牠們各自獨特的個性與習慣。有的貓咪喜歡安靜地蜷縮在窗邊曬太陽，有的則總愛在他工作時蹦上桌子，搗亂紙張和相機線。他學會了用鏡頭捕捉這些微小而真實的瞬間，也從中感受到一種從未有過的平靜與陪伴感。

正是這種日常裡的溫暖互動，讓他意識到，貓咪不只是寵物，更像是生活中的夥伴，默默填滿他生活的空白，並啟發了他日後將這份情感轉化為攝影作品的靈感。

一夕之間成為當紅炸子貓！

然而，這股成功背後也伴隨著爭議。雖然照片充滿創意與幽默感，但部分動保團體指出，刻意模擬抽煙、騎檔車等行為可能會傳遞錯誤訊息，甚至被誤認為鼓勵動物模仿危險行為。津田覺則回應，他在拍攝過程中始終以貓咪的安全與舒適為優先，所有動作都是短暫模擬，服裝寬鬆不限制活動，且全程有紀錄影像證明沒有對貓咪造成傷害。

儘管如此，外界質疑聲浪依舊存在，也促使這一系列最終停止販售，但不可否認的是，它在當時掀起的文化熱潮，與衍生出的周邊經濟效應，已經成為日本寵物與流行文化史上獨特的一頁。

因爭議遭受停刊

然而，儘管外界爭議重重，津田覺仍持續強調貓咪的安全與尊重，他在社群平台上分享的點滴，不只是作品的幕後花絮，更成為教育觀眾理解動物情感、尊重生命的契機。

這些貓咪從最初的流浪狀態，到後來成為影像作品的主角，再到警視廳的反飆車宣導大使，也讓大眾開始以新的角度看待貓咪——牠們不僅是可愛的陪伴，更能承載社會正向的訊息。這段歷程也讓津田悟認識到，攝影不僅是捕捉瞬間，更能創造影響力，引發人們對動物與社會的關注。

這也使得 Namennayo 系列不僅僅是一組趣味攝影作品，更成為一種文化符號。透過貓咪展現的反叛形象，觀眾不僅能被牠們的可愛吸引，也能回味日本 1980、90 年代的青春次文化氣息。

《不良一族尋愛記》再次讓這些小貓重返社群視野，既喚起懷舊情感，也讓新世代觀眾有機會理解那段歷史背景，感受到貓咪攝影背後的幽默、叛逆與文化深度交織的魅力。

