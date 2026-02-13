長城出現貓咪「保安」！靠肥美賣萌俘虜遊客　網友：太可愛了吧

據媒體報道，近日長城貓意外出圈，外國遊客紛紛淪陷，直言「來長城就是為了擼貓」。據悉，長城上的貓咪意外成為外國遊客關注的焦點，這些靈動可愛的長城貓吸引了眾多國際友人的目光，相關視頻在海外社交平台上迅速走紅，斬獲百萬播放量。



這些被稱作長城守護喵的貓咪，以肥美身姿與歷史遺跡形成的反差萌感吸引國際觀眾，多國網友在評論區表達對貓咪的喜愛，甚至表示「想飛中國親自擼貓」。

這股熱潮的興起，很大程度上要歸功於短視頻在全球範圍內的傳播，外國遊客將自己與長城貓互動、合影的片段發布在社交媒體上，這些真實、治癒的畫面迅速俘獲了全球網友的心。有遊客表示，今日份的疲憊都被這隻長城喵給治癒了。

