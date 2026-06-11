鏟屎官和貓咪激情對戰　人貓同步耍武林絕學　秒變同門師弟極爆笑

俗話說得好，不是一家人不進一家門。這話放在鏟屎官和貓主子身上，那只能說是：不是一家人，打不出同款拳法。



最近，一段「女孩和貓咪對戰」的視頻在網上刷屏了。視頻裏，原本一人一貓歲月靜好，氣氛温馨得讓眾人羨慕。可就在下一秒，彷彿觸發了神秘開關一樣，女孩和貓咪同時進入戰鬥姿勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪日常生活照片（抖音@寶兒）

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重要的是，那動作、那節奏、那起手式，簡直像一個師傅教出來的！貓咪：我這就是江湖失傳已久的以彼之道，還施彼身。

視頻的最後，當貓咪也學着主人轉起圈，甚至站起來，準備和主人一起跳上牀，那一刻，網友們徹底繃不住了：「好傢伙，這哪是養貓啊，這是收了同門師弟吧？」

有些網友調侃：現在的貓，為了融入人類家庭，真的太努力了。爲什麽還變得「人里人氣」啦！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】