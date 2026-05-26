鏟屎官通宵打麻雀貓咪熬到反白眼！主人拿零食作籌碼輸光惹網爆笑

2月3日喵耳朵看到兩個新聞：一個是廣東的鏟屎官帶貓咪去打麻雀連續胡牌，一時勝負欲上癮，拉着貓咪打了一個通宵~最後，看貓咪的狀態，所有人忍俊不禁：牠被熬得雙眼翻白，毛髮都豎了起來，滿臉寫着生無可戀~



一個是抖音紅人拿貓咪的肉泥條當麻雀籌碼。剛開始手氣不錯，贏了不少別人家貓咪的零食，但最終全部輸光，空手而歸。第二天早晨，貓咪發現自己的零食庫存被輸得一乾二淨，震驚又委屈的表情被主人記錄下來，迅速在網絡上走紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

睡魔急Call的樣子（抖音@玩遊戲的小豬）

小貓咪和麻雀之間的「羈絆」讓人忍俊不禁：

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看着看着喵耳朵睡着了，在夢裏竟然即興創作——《貓界麻雀狂想錄》。分享如下：

凌晨三點，某家鏟屎官客廳傳來細微的窸窣聲。不是老鼠，不是幻覺。輕輕推開一條門縫：橘白、三花、狸花三位「大佬」正圍着茶几正襟危坐，肉墊間隱約露出……一張幺雞？



沒錯，你家貓，可能比你更懂清一色。重要的是，貓咪界的麻雀局，也存在永久的哲學性：「三缺一」。當你看到第四把椅子空蕩蕩時，別天真地以為牠們缺牌搭子。牠們缺的，是你手裏那包凍乾。

「喵。」（翻譯：帶薪上場，每小時付款結清，小魚乾或凍乾，支持微信轉賬。）

來看三花美女，優雅，從容，尾巴尖輕輕一掃，一張多餘的東風神不知鬼不覺落地。誰敢質疑？她那雙琥珀色的無辜大眼睛彷彿在說：「證據呢？沒有證據就是誹謗。」狸花大哥，牌風穩健，心思深沉。深思熟慮後打出一張牌，如果你敢馬上吃碰，牠會用死亡凝視告訴你：「年輕人，不講武德。」不過，你以為她們真的在乎輸贏嗎？

當然不，大橘貓輸了又何妨？人家那是為了陪你們開心，理直氣壯躺倒露肚皮，贏得一個「安慰性摸摸」。而且，你以為她們真的是在打麻雀嗎？也許，她們擺弄的不是牌，是寂寞。也許，她們圍坐的不是局，是陪伴。也許，那輕輕推倒的一張「發財」，是在說：兩腳獸，別玩手機了，來擼我。」所以，下次再聽見窸窣聲，別猶豫，抄起零食，勇敢加入。

溫馨提示：以上純屬款狂想，但貓界麻雀對應實際生活呦，請記得——她們圍坐的可能不是局，是陪伴。

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寫在最後：

動物行為學家實錘：貓咪超愛蹲盯主人久坐的活動，麻雀桌直接戳中貓界興趣點！主人久坐、興奮喊聲+清脆麻雀響，全是誘惑～ 但是，也有例外。據說一隻名叫「酷吉」的橘貓在主人打麻雀時直接躺在牌桌中央，用行動表達自己的不滿：

「我不比麻雀好玩嗎？」

分享環節：要是你家也有一隻愛湊熱鬧的小傢伙，快奉上……畢竟，誰能拒絕一隻瞪着圓眼睛的小毛球呢？

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】