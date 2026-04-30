長沙灣雜貨店「貓店長」物歸原主　女子今早抱回　聲稱以為流浪貓

長沙灣永隆街一間雜貨店的「貓店長」，上周末懷疑被人偷走，飼主在網上發帖及報警尋貓，今日（30日）終於有好消息，貓店長阿黑回家了。雜貨店女店主稱，一名女子今早將「阿黑」抱回來，對方聲稱以為是流浪貓。店主失而復得，將「阿黑」抱在懷中，不作追究。



蓮姐將「阿黑」放入籠，但牠不甘受困隨即走出來活動。（馬耀文攝）

一度被抱走的「阿黑」。(網上圖片)

本周一（27日）晚上，飼主在社交媒體發帖文：「麻煩長沙灣各位街坊，如有認識呢兩位請聯繫我，或你們本人看到這個視頻，請還我的貓咪，這個黑色貓咪不是流浪貓，我養了四年有感情，街坊都很想念它，我已報警，請歸還，我本人保證不追究。」同時在帖文附上其黑色貓咪的近照、以及一段閉路電視影片：「麻煩各位長沙灣永隆街永隆大廈，街坊四鄰請問有冇認識呢兩個人，我家愛貓被她們兩人拿袋子裝走了，如果認識請聯繫我，有酬金感謝。」

閉路電視片段可見，一男一女在已打烊的店外，其中女子手持一個環保袋，意圖將一隻黑貓放入袋，但貓咪掙扎跳落地逃走，之後片段未有再見到兩人有偷貓行為，但貓咪去向不得而知。

蓮姐稱今早一名女子將「阿黑」抱回，聲稱以為是流浪貓。（馬耀文攝）

今早一名女子，亦是閉路電視拍攝到的同一人，將黑貓抱回店舖。蓮姐稱，對方聲稱以爲是流浪貓，怕牠四處走，於是帶回家給牠食物云云。其後知道有人養，於是拿回來，並有道歉。

人貓重逢，蓮姐表示十分開心，不過不會因此長時間將牠鎖在籠內：「因爲佢都唔係話成日要困住佢，佢唔比架，要出來走，夜晚先返上去，唔可以一日24小時困住佢。」