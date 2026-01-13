90後長壽貓換算人類年齡已過百　晚年超幸福創下這項世界紀錄

佛洛西（Flossie）是一隻英國短毛玳瑁貓，也是金氏世界紀錄（健力士世界紀錄, Guinness World Records）認證世界上現存最長壽的貓，出生於 1995 年 12 月 29 日的牠，於去年（2025）正式年滿 30 歲。



佛洛西一生換過無數的主人

+ 5

在 2022 年 11 月獲得金氏世界紀錄認證時，當時牠的年齡為 26 歲 316 天，相當於人類年齡的 120 歲左右。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

佛洛西在 1995 年出生於英國默西塞德郡一所醫院附近的流浪貓群中，之後被醫院的一名工作人員收養，並與第一任主人生活了 10 年，直到主人去世，後被主人的妹妹收養，並一起生活了 14 年，直至主人去世。

接著第二任主人的兒子收養了佛洛西，在一起生活 3 年後，他自認無法繼續照顧年邁的佛洛西，於是將牠託付給了英國動物慈善機構「貓咪保護協會」。

年邁的佛洛西，如今已經 30 歲了。（Cats Protection）

年邁的佛洛西，如今已經 30 歲了。在 2022 年獲得金氏世界紀錄認證後不久，Vicki Green 領養了佛洛西，他之前有養過一隻活到 21 歲的貓，有照顧高齡貓的豐富經驗。

在他收養佛洛西時，佛洛西已經失聰且視力衰退，Vicki 起初也認為佛洛西可能僅剩幾個月的壽命，但沒想到佛洛西很快就適應了新環境，除此之外牠身體健康，每天都保持著規律的作息，包括吃飯、睡覺和玩耍。

史上最長壽的貓「奶油泡芙」。（wikipedia）

史上最長壽的貓「奶油泡芙」（Creme Puff ）。實際上，佛洛西並不是有史以來最長壽的貓，這個紀錄屬於一隻名為「奶油泡芙」的貓，牠在 2005 年去世時年齡為 38 歲。

相關閱讀：長壽貓 貓齡相等於人類105歲 貓伯伯 毛弟 兩字養生秘訣公開（點擊連結看全文）

+ 10

延伸閱讀：

真假？！養寵物或有伴侶的快樂相當於每年加薪 300 萬？

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】