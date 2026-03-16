餐廳驚遇猖狂貓小偷　桌下小手伸出姿勢超熟練　網民全被萌翻了

你敢信？去店裏吃碗粉手機差點就被偷走了。



小偷怎麼敢這麼猖狂？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小紅書網友@九莉 就遇到了這樣的事，不過從下邊這張圖片裏，我一開始沒看明白，不知道手機在哪裏，小偷又在哪裏。

再接着看時，頓時明白了。

小偷原來就坐在桌子下邊的凳子上，趁人不注意，馬上伸出手來偷手機。可惜手機太滑了，小偷沒有得手。

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小偷貓：我就這麼一抓，再一勾，手機肯定就到我手裏了！

但事情沒有貓貓想的那麼簡單，怎麼勾手機也沒到手。

於是貓咪決定雙手出擊，你們能看出這是一種什麼樣的偷手機姿勢嗎？就像這樣，一隻手先勾住手機，另一隻手從後邊伸出來再勾住手機，注意身體要同時轉身。這是高難度的動作啊！

眼看手機就要被小貓偷走，網友馬上伸手按住自己的手機。一個要偷走，一個要留住，一人一貓就這樣僵持住了。

見手機偷不到，小貓又轉移了目標，轉身勾了勾網友的衣角。小貓：我看看，你這衣服也挺不錯嘛！

哈哈哈，這種小偷真的很猖狂，看完全過程，我覺得這都不叫偷了，是當着面明搶。

但是，好心的網友們對此有不同的看法，紛紛為小貓解釋。

「萬一那是咪的手機呢？」

「你手機不是在拍照麼？咪偷的就是它的手機啊！」

「就是就是，咪拿回自己的手機有什麼錯！」



確實，貓咪有什麼錯呢，貓貓只是好奇這是什麼東西，想勾下來看看罷了。

另一位網友在早餐店吃早餐的時候，店裏只剩下自己一個人，正慢悠悠地吃着，突然發現對面露出一個小腦袋，一下子被可愛到了。

還有這樣的小驚喜啊！

只見貓貓慢悠悠地站起來，扶着椅子靠背。

再一下子站起來，把腰板挺得筆直。

原來小貓一直在對面的椅子上睡覺，這時睡醒了站起來活動活動身體。

小貓：我每天凌晨3點就起來和麵做包子、煮稀飯、打豆漿，剛剛補了覺，感覺舒服多了！

在店裏一個人吃東西，對面突然坐着一隻貓，真是意外的小驚喜呀，很多網友都遇到過這樣的小驚喜。

就算在外邊店裏沒遇到，很多鏟屎官在家裏也能遇到這樣的小驚喜。

圖輯：網友吃飯有喵陪在身邊的溫暖瞬間

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想一想，突然從餐桌對面冒出的貓貓頭好可愛啊，吃飯心情都變好了。

你們吃飯時也有這樣的畫面嗎？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】